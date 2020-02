Plume® assure 85 millions de dollars en financement

- Charter Communications, Qualcomm Ventures LLC, Belkin et Service Electric Cablevision se sont ralliés à Liberty Global dans le consortium d'investisseurs en actions de Plume -

PALO ALTO, Californie, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Plume, pionnier des services de maison intelligente, a conclu un nouveau tour de financement de 85 millions de dollars. Ceci comprend 60 millions de dollars en actions privilégiées de série D et 25 millions de dollars en financement de dette, ce qui porte le total du financement en capitaux propres de Plume à 127 millions de dollars. Le nouveau consortium d'investisseurs rassemblant Charter Communications, Qualcomm Ventures LLC, Belkin et Service Electric Cablevision prend approximativement 75 % de la série D dans cette négociation. Des investisseurs existants comme Liberty Global et Shaw Communications ont également participé. La facilité de crédit a été fournie par Silicon Valley Bank et WestRiver Group. Andrew Ip, directeur général adjoint des technologies émergentes et de l'innovation chez Charter Communications a rejoint le conseil d'administration de Plume.

Sous la direction de Fahri Diner, son cofondateur et PDG, Plume fournit une plateforme de gestion de l'expérience du consommateur (CEM, Consumer Experience Management) qui est une offre de logiciel en tant que service (SaaS) dans le nuage. Adoptée par plus de 30 prestataires de services de premier plan dans les communications, notamment Comcast, Charter et Armstrong aux États-Unis, Bell et Shaw Communications au Canada, Virgin Media, VOO et Melita en Europe, ainsi que J:COM au Japon, la plateforme de Plume permet l'édition de contenu, la fourniture, l'assistance et la gestion de services de maison intelligente personnalisés pour les usagers. La catégorie « services de maison intelligente » est un vecteur de croissance essentiel pour les prestataires de services tournés vers l'avenir et cherchant à différencier des offres de large bande tout en améliorant la fidélisation de clientèle.

« Notre partenariat avec Plume a été essentiel pour le succès de Charter dans le déploiement du 'wi-fi avancé dans la maison' et il a permis à Charter d'accélérer l'innovation et de livrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités à nos clients de Spectrum Internet et du wi-fi – depuis la capacité d'optimiser leurs réseaux à domicile jusqu'à un plus grand contrôle de leurs appareils », a déclaré Ip. « Charter a pu se rendre compte en direct de l'innovation technique de l'équipe de Plume et est enchantée de se joindre au consortium de Plume. J'ai hâte d'apporter notre soutien à la phase suivante de l'expansion de Plume. »

« Nous sommes des investisseurs enthousiastes et des partisans engagés de Plume depuis ses séries A, et nous sommes aujourd'hui heureux de notre partenariat avec ces leaders de l'industrie sur cette voie, » a commenté Ankur Prakash, directeur général adjoint de Liberty Global Ventures et membre du conseil d'administration de Plume. « Il aura été très satisfaisant de faire partie de cette croissance incroyable avec une équipe aussi talentueuse. »

Avec plus de 650 millions d'appareils communiquant avec 16 millions de commutateurs OpenSync™ dans 14 millions de foyers, le contrôleur de Plume dans le nuage exploite le plus grand réseau défini par logiciel dans le monde. Créé en code source libre par Plume en 2018, l'infrastructure OpenSync est l'initiative à la croissance la plus rapide de ce genre qui permette l'édition de contenu, la fourniture d'assistance et de services ainsi que la gestion d'appareils partout dans la maison intelligente. Au-delà des prestataires de services, OpenSync a été largement adoptée par des points d'accès de fabricants d'équipement d'origine (FEO) / fournisseurs de concepts d'origine (FCO), par l'électronique grand public et OpenSync a été préintégrée et prise en charge par des plateformes de premier plan dans le silicium-processeur. Optimisée par OpenSync, la suite rapidement grandissante que Plume offre pour les services de maison intelligente s'adressant au consommateur comprend à l'heure actuelle Adaptive WiFi™, des contrôles parentaux sûrs des accès par HomePass®, Plume AI Security™ et Plume Motion™, de même que des suites d'assistance, d'exploitation et de marketing en contact avec l'opérateur, celles-ci étant conçues pour renforcer la prestation de services, la visibilité et l'échelle.

Le Telecom Infra Project (TIP), l'un des plus grands groupes interdisciplinaires de travail dans le monde, rassemblant plus de 500 organisations membres dont Facebook, des prestataires de services de premier plan comme Deutsche Telekom, des fournisseurs de technologie, des développeurs, des fabricants de jeux de puces et d'appareils ainsi que des intégrateurs sur l'ensemble du secteur des télécommunications, a par ailleurs annoncé au début de cette semaine qu'il a adopté OpenSync comme pile logicielle de points d'accès en code ouvert et a démontré sa compatibilité avec des plateformes à contrôleurs multiples.

« Nous croyons à une plateforme considérablement modulable dans le nuage, à un modèle de fourniture de SaaS et à une approche en code source libre pour construire une entreprise en tête du marché, à forte croissance, efficace et avec un effet de levier opérationnel, » a déclaré Fahri Diner, cofondateur et PDG de Plume. « Je suis immensément reconnaissant envers notre personnel, nos clients, nos partenaires et nos investisseurs de nous aider à tenir notre promesse, et nous sommes honorés de la confiance de nos nouveaux investisseurs et partenaires stratégiques. »

À propos de Plume

Plume est la créatrice de la première plateforme dans le monde optimisée par OpenSync™ pour la gestion de l'expérience du consommateur (CEM, Consumer Experience Management). En tant qu'unique solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet l'édition de contenu et la livraison de nouveaux services de maison intelligente de façon rapide sur une échelle très importante. L'ensemble des services de Plume, comprenant Plume Adaptive WiFi™, HomePass®, AI Security™ et Plume Motion™ est géré par Plume Cloud, régulateur de données piloté par intelligence articielle faisant à l'heure actuelle fonctionner le plus grand réseau défini par logiciel dans le monde. Plume tire parti d'OpenSync™, infrastructure en code source libre et qui s'intègre dans un vaste ensemble de silicium et de plateformes de kits de développement logiciel (SDK) et silicium pour la connexion au Plume Cloud.

Visiter www.plume.com, www.platform.plume.com et www.opensync.io.

Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security, SuperPod, HomePass, Plume Motion, OpenSync et Signal sont soit des marques commerciales, soit des marques de commerce déposées de Plume Design, Inc.

SOURCE Plume