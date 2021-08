Plus d'un million d'entrepreneurs participent au carnaval chinois de la licorne 2021 en ligne

Le « carnaval chinois de la licorne 2021 », co-sponsorisé par la China Business Federation, la China Industry Development Association, Hurun et TOJOY, a fait ses débuts sur l'application TOJOY Boss Cloud le 6 août. L'événement rassemble des entrepreneurs, des entreprises innovantes et des organisations commerciales pour partager leurs connaissances et interagir. 230 000 internautes ont assisté à la cérémonie d'ouverture.