Plus de 1 000 m2 de DEL Absen utilisées au salon GITEX 2019

L'Autorité de régulation des télécommunications (TRA) a présenté deux bannières DEL massives en forme de vagues qui recouvraient l'avant du stand. Mesurant 144 m x 2 m, les deux écrans spectaculaires étaient faits de DEL Absen de 2,9 mm, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'engagement de l'entreprise pour mener la transformation numérique aux Émirats arabes unis sous le thème « Where Technology Meets Future » (là où la technologie rencontre le futur). Les couleurs vives et les images de haute qualité ont rendu le stand de TRA visuellement saisissant. À l'intérieur du stand, une colonne du sol au plafond était décorée de quatre écrans DEL Absen de 2,9 mm. La colonne quadrilatérale à DEL a fourni une autre pièce maîtresse qui a rehaussé l'expérience des visiteurs sur le stand.

Huawei, leader mondial des solutions en technologies de l'information et de la communication (TIC), s'est à nouveau associé à Absen pour présenter ses solutions d'écosystèmes de ville intelligente et 5G en utilisant la série Acclaim A27 d'Absen. Un écran de 1,5 mm a été utilisé pour créer un centre d'opération intelligent de transport et un autre écran de 2,5 mm pour créer un centre d'opération et de cerveau vidéo intelligent. La série A27 d'Absen offre une taille de 27,5 pouces et un rapport d'image de 16:9, ainsi qu'une conception modulaire, ce qui en fait la solution parfaite pour les applications d'entreprise, de détail et de salle de contrôle car elle associe les avantages des deux technologies LCD et DEL.

Etisalat, la société de télécommunications basée aux Émirats, a également utilisé des DEL d'Absen sur son stand pour la deuxième année consécutive, créant ainsi un mur vidéo robotique 3D. Chaque module de l'écran se déplace indépendamment, créant ainsi pour le public une expérience vidéo 3D unique et multisensorielle.

D'autres écrans à DEL ont été placés aux entrées et aux sorties ainsi que dans les couloirs, où des panneaux vidéo à DEL ont été placés pour diffuser des publicités et afficher des renseignements sur le salon.

« La Semaine de la technologie GITEX est le plus grand salon du secteur des TI dans la région du Moyen-Orient. C'est aussi un grand rassemblement des dernières technologies AV », a déclaré Jet Liu, le directeur du marché du Golfe chez Absen. « La technologie de DEL est définitivement une solution d'affichage numérique idéale de par ses avantages exceptionnels de haute luminosité, de couleurs précises et de flexibilité pour créer des écrans grand format. Nous sommes heureux de voir que nos partenaires ont de nouveau choisi les DEL d'Absen pour fournir des solutions numériques fiables à leurs clients ».

