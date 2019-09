Plus de 1,7 million de livres sterling ont été levées à l'occasion du « Dine on the Line » organisé par Rolls-Royce - Un grand évènement philanthropique destiné à soutenir la recherche sur les allergies à l'hôpital Evelina London

Le clou du spectacle a été sans aucun doute une Phantom, collaboration entre Rolls-Royce Motor Cars et l'artiste de renommée mondiale Marc Quinn. L'acheteur le plus offrant qui a remporté cette pièce de choix est un collectionneur apprécié de la marque. Marc Quinn va maintenant créer une œuvre d'art sur mesure qui représentera l'iris de la fille du gagnant et il utilisera la Rolls-Royce Phantom comme toile. L'œuvre d'art si finement personnalisée et créative a permis de lever la somme de 888 000 £, ce qui est de bon augure, et le généreux mécène a enchéri avec enthousiasme bien au-delà du million de livres sterling au total au cours de la soirée. L'œuvre s'inspire de la série actuelle de peintures de Marc Quinn sur l'iris, intitulée We Share Our Chemistry with the Stars (Nous partageons l'alchimie des étoiles ).

Torsten Müller-Ötvös, président-directeur général de Rolls-Royce Motor Cars, a commenté à ce sujet : « Rolls-Royce a le grand privilège d'avoir travaillé avec Evelina London sur cet évènement exceptionnel. Nous sommes ravis que l'œuvre d'art de Marc Quinn, qui prend une Phantom comme toile, ait permis de lever la fabuleuse somme de 888 000 £ et nous sommes touchés de voir que près de 2 millions £ ont été levés au total tout au long de la soirée pour ce centre d'excellence médicale situé à Londres ».

Expliquant la différence que feront les dons, le professeur Gideon Lack de l'hôpital Evelina London, a déclaré : « Les dons généreux levés par l'évènement 'Art for Allergy' vont marquer une différence considérable dans notre programme de recherche et dans notre mission de prévention des allergies, de protection contre les allergies et, en définitive, de guérison des allergies chez les enfants.

« J'aimerais adresser ma sincère gratitude à l'équipe de Rolls-Royce Motor Cars et aux coprésidents de l'évènement, Kate Storey et Marc Quinn, qui nous ont fourni une plate-forme fantastique pour mettre en exergue l'importance de notre recherche et recueillir ces fonds importants. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les invités, les artistes qui ont collaboré et les donateurs de prix pour la vente aux enchères, sans lesquels cette réussite n'aurait pas été possible. »

La vente aux enchères, dirigée par Simon de Pury, commissaire-priseur d'art mondialement reconnu, a vu les connaisseurs du monde de l'art et les collectionneurs de Rolls-Royce enchérir à un rythme hors pair. L'extraordinaire commissaire-priseur a comparé l'œuvre à la Phantom V de John Lennon, la décrivant comme « l'équivalent du 21e siècle » de la légendaire voiture psychédélique. Le public en a convenu alors que le nombre stupéfiant de participants continuait d'augmenter, ce qui a suscité de vifs applaudissements.

D'autres lots de vente aux enchères fantastiques ont attiré des offres conséquentes. Parmi les œuvres de certains des artistes les plus recherchés au monde, citons celles des artistes britanniques Jake et Dinos Chapman, David Yarrow, Harland Miller et Mary McCartney. Les recettes issues de la vente aux enchères seront versées à l'hôpital Evelina London pour financer des recherches indispensables sur les allergies.

Cette soirée, qui s'est déclinée en expériences artistiques, automobiles et culinaires a commencé par un cocktail, où l'artiste britannique Jonathan Huxley a créé une nouvelle œuvre d'art en direct. Par ailleurs, l'artiste numérique basé à Los Angeles Refik Anadol, mandaté pour le programme d'art de Rolls-Royce, a offert aux invités un avant-goût exclusif de son nouveau travail intitulé Art of Perfection: Data Painting (L'art de la perception : la peinture des données). L'œuvre d'art numérique unique d'Anadol utilise des ensembles de données relatives à la couleur de chaque voiture Rolls-Royce créée dans l'espace Home of Rolls-Royce au cours des dix dernières années.

La soirée offrait aussi une expérience gastronomique raffinée et immersive, où les invités ont dégusté un menu soigneusement concocté par le chef de renommée mondiale, Giorgio Locatelli.

Après la vente aux enchères, l'auteur-compositeur-interprète John Newman a réjoui les invités, avant que DJ Fat Tony ne clôture cette soirée extraordinaire de philanthropie.

