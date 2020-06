Plus de 10 000 'Whiz', le robot aspirateur de SoftBank Robotics Group doté d'une intelligence artificielle, ont été vendus dans le monde

- Whiz est devenu le robot de nettoyage professionnel autonome le plus vendu au monde

LONDRES, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- SoftBank Robotics Group Corp. ("SBRG") a annoncé aujourd'hui qu'à la fin du mois de juin 2020, elle avait enregistré à l'international des ventes cumulées de plus de 10 000 'Whiz', le robot aspirateur doté d'une intelligence artificielle développé et commercialisé par SoftBank Robotics Corp. Whiz détient ainsi la plus grande part du marché mondial des robots de nettoyage professionnels autonomes, par nombre d'unités vendues.*

Après le lancement du robot humanoïde 'Pepper', SBRG a annoncé le nom de son deuxième robot, Whiz, en novembre 2018 et l'a mis sur le marché au Japon en mai 2019. Whiz a ensuite été lancé à Hong Kong, Macao, Singapour et aux États-Unis. Il est désormais disponible dans cinq pays et régions, un chiffre que SBRG espère augmenter à l'avenir. En réponse à la propagation de la COVID-19, SBRG a vérifié en juin 2020 qu'il était possible de lutter contre le virus en utilisant Whiz pour nettoyer les planchers. SBRG a également commencé à proposer une "Solution désinfectante (version β)", un agent qui, combiné à Whiz, permet de désinfecter les murs, les poignées de porte et d'autres éléments à l'intérieur des bâtiments.

L'intérêt plus marqué, au niveau mondial, pour la propreté des installations et la hausse de la demande de transfert des tâches ménagères de l'homme vers le robot ont entraîné la hausse des ventes de Whiz, portant à 10 000 le nombre d'unités vendues à la fin du mois de juin 2020. Whiz, qui nettoie des planchers dans cinq pays et régions, a parcouru plus de 335 000 km au total, soit environ 8,5 tours de la terre. Whiz a également conquis 55 % du marché des robots de nettoyage professionnels autonomes et se classe désormais au premier rang mondial dans ce secteur, par nombre d'unités vendues. SBRG s'attend à ce que la demande mondiale en robots de nettoyage professionnels autonomes soit encore plus forte à l'avenir.

SBRG compte répondre à l'intérêt mondial croissant pour l'amélioration de la propreté des installations et aux besoins de sophistication accrue de l'industrie du nettoyage à l'aube de l'ère de la "nouvelle normalité". En parallèle, SBRG ambitionne d'aider à résoudre les problèmes auxquels l'industrie est confrontée, notamment la diminution de la main-d'œuvre.

