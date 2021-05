Plus de 100 entreprises procèdent à la gestion de l'apprentissage avec la formation Veeva Vault

La formation Vault simplifie la qualification basée sur les rôles et améliore la conformité

BARCELONE, Espagne, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 100 entreprises ont adopté Veeva Vault Training pour simplifier la qualification basée sur les rôles, améliorer la conformité et unifier la formation avec d'autres processus opérationnels critiques. Un nombre croissant d'organisations se réunissent avec Veeva Vault QualityDocs pour combiner la création de documents, la conception et la prestation de matrices et d'affectations de formation afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité.

« En tant qu'entreprise de biotechnologie à croissance rapide, l'amélioration de la formation et des résultats de qualité est une priorité fondamentale pour nous », a déclaré Jimmy Pappas, responsable des systèmes de qualité mondiaux, Kyowa Kirin, Inc. « Veeva Vault Training, en collaboration avec Veeva Vault QualityDocs, nous a permis de rationaliser la gestion des documents et de la formation en un seul système, simplifiant le développement et la prestation de la formation GxP. Maintenant, à mesure que nous mettons en œuvre Veeva Vault QMS , nous avons hâte d'automatiser davantage les processus opérationnels ».

Les organisations adoptent la formation Vault pour une application moderne de gestion de l'apprentissage propre à l'industrie avec la préparation à la validation et la conformité à la partie 11. Vault Training permet de configurer et de déployer rapidement les programmes d'études avec des pistes d'audit complètes pour accélérer la qualification et améliorer la traçabilité. Les entreprises peuvent facilement cartographier le contenu d'apprentissage et surveiller le statut par poste, ce qui contribue à accroître l'efficacité et la compétence professionnelle dans l'ensemble de l'entreprise.

« En tant que partenaire de confiance de l'industrie, Veeva résout un problème critique en matière de qualification basée sur les rôles et de conformité à la formation », a déclaré Kent Malmros, directeur principal, Veeva Vault Training. « Nous nous efforçons de donner aux clients des capacités avancées qui répondent aux besoins d'apprentissage changeants et font de la formation une fonction plus stratégique dans l'ensemble des sciences de la vie ».

Les clients bénéficient de fonctionnalités telles que la gestion transparente de l'apprentissage en classe, l'élaboration de programmes avec des règles sophistiquées, l'interopérabilité de l'apprentissage en ligne et des rapports robustes pour fournir de meilleurs résultats de formation. La formation Vault fait partie du Veeva Vault Quality Suite , réunissant du contenu de qualité, des processus et de la formation.

Apprenez-en plus à propos de la formation Vault au prochain Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe , le 20 mai 2021. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et tenez-vous au courant des détails du programme via le site veeva.com/Summit .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite client, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des clients, des employés, des actionnaires et des secteurs pour lesquels elle travaille. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva, et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce présent communiqué de presse sont basés sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs à l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par l'entreprise pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com , dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

