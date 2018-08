Plus de 130 pays, le plus grand complexe d'exposition au monde et moins de 100 jours avant l'ouverture : le compte à rebours du salon CIIE 2018 commence

Premier salon national sur le thème de l'importation au monde, le CIIE permettra de débuter la promotion du commerce international de façon unique et exceptionnelle. Le slogan du CIIE est « New Era, Shared Future » (Une nouvelle ère, un futur en commun), qui reprend les principes de l'initiative de la Ceinture et la Route, tels qu'une vaste consultation, une contribution conjointe et des bénéfices partagés.

Les acheteurs présents au CIIE prendront la forme de délégations commerciales locales et comprendront différents types de vendeurs, tels que des agents d'importation, des distributeurs, des grossistes, des détaillants, des entreprises de production et de services. En outre, un groupe de 98 entreprises d'État formera le premier groupe d'acheteurs. Au total, plus de 150 000 acheteurs nationaux et étrangers sont attendus.

Afin que tous les exposants puissent tirer pleinement parti du salon, les organisateurs ont organisé une série d'événements secondaires et des exercices de rapprochement entre l'offre et la demande pour stimuler les transactions et soutenir les participants avant la tenue de l'événement principal en novembre. Le premier de ces événements, qui a eu lieu le 14 juin 2018, s'adressait aux exposants des secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Au total, 36 vendeurs et 35 entreprises internationales de renom, dont Wal-Mart, Metro et Takashimaya, ont participé à l'événement. La deuxième rencontre de rapprochement, qui s'est tenue le 26 juillet, a attiré plus de 200 exposants nationaux et étrangers, vendeurs et acheteurs des secteurs de l'habillement, des biens de consommation, de l'électronique et de l'électroménager, marquant le compte à rebours officiel de 100 jours avant le début de l'événement.

Bien que l'inscription des exposants pour l'exposition de cette année soit maintenant terminée, les organisateurs du CIIE ont commencé à accepter des réservations pour le CIIE 2019 en raison de la forte demande et ils ont déjà signé des contrats avec plusieurs exposants. Les entreprises souhaitant participer au salon CIIE 2019 sont invitées à s'inscrire à la page https://www.ciie.org/ciie/f/book/index?locale=en

La première édition du CIIE aura lieu le 5 novembre 2018 et d'autres événements se produiront également en marge du salon avant et après sa tenue. Les participants sont encouragés à consulter régulièrement le site Web du salon pour rester informés de ses actualités et ses mises à jour afin de profiter pleinement de tous les événements organisés avant et après le CIIE. Pour plus d'informations, visitez la page https://www.ciie.org/zbh/en/

À propos du salon China International Import Expo

Le salon China International Import Expo (CIIE), organisé par le China International Import Expo Bureau et le National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, est parrainé conjointement par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire municipal de Shanghai. Premier salon de ce genre, le CIIE bénéficie du soutien de plusieurs organisations internationales, dont l'OMC, la CNUCED et l'ONUDI.

