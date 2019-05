Plus de 1300 professionnels du secteur alimentaire de 63 pays se sont rassemblés à Boca Raton, au sud de la Floride, pour le 38ème Congrès mondial sur les fruits à coque et les fruits secs

Dans le cadre de discussions par des leaders de l'industrie lors des tables rondes du Congrès, la production mondiale de noix a été estimée à 7,5 millions de tonnes métriques (calculées en noyaux, hormis les pistaches en coque), en hausse de 5 % par rapport à la saison précédente. Bien qu'il soit encore très tôt dans la saison pour anticiper les résultats définitifs des récoltes, les augmentations les plus significatives sont attendues pour les noisettes, les noix et les amandes, qui ont augmenté de 14 %, 13 % et 11 %, respectivement, en 2018/19.

D'après les premières estimations, la production mondiale de cacahuètes devrait s'élever à 40,5 millions de tonnes métriques (en coque) en 2019/20, en hausse de 1,2 million de tonnes métriques par rapport à 2018/19.

La production mondiale de fruits secs a été estimée à 3,2 millions de tonnes métriques, en hausse de 3 % par rapport à 2018/19, car on s'attend à une augmentation de la production pour les pruneaux (14 %), les dates (8 %) et les abricots (7 %).

L'orientation des efforts vers la durabilité a été l'un des sujets brûlants lors des tables rondes, ainsi que l'alimentation à base de plantes et les collations santé comme opportunités d'augmentation de la consommation de fruits à coque et de fruits secs.

Un programme stimulant de trois jours

Dr. Oz, invité de talk-show et personnalité de la télévision, a fait des observations sur les « Problématiques de communication du message sur la santé », tandis que M. Hamdi Ulukaya, fondateur, président et PDG de Chobani, a expliqué comment l'innovation et l'humanisation des entreprises peuvent transformer les communautés dans une session de « Dialogue avec les PDG ». Le troisième conférencier principal, M. Brad Rose, vice-président exécutif de Rose Research, a donné une vue d'ensemble de la manière dont la nouvelle technologie façonne le marketing et l'avis des consommateurs.

Dans le cadre du séminaire scientifique, Dr. Vicki McWilliam, diététicienne et chercheuse spécialisée dans les allergies au Royal Children's Hospital de Melbourne, a présenté les avances dans la recherche sur l'allergie aux noix. La professeure Linda Tapsell, une chercheuse australienne éminente à la Faculté de médecine de l'Université de Wollongong, a évoqué le rôle que jouent les noix dans une alimentation saine lors du séminaire sur la nutrition.

Goretti Guasch, directrice exécutive de l'INC, a, quant à elle, présenté le rapport annuel de l'INC et dévoilé la nouvelle campagne de marketing de l'INC visant à promouvoir la consommation saine de fruits à coque et de fruits secs au petit-déjeuner pour fournir l'énergie dont nous avons besoin pour affronter nos défis quotidiens. M. Mark Mariani, président exécutif de Mariani Packing Company, a annoncé la fin de sa présidence à l'INC, et le transmission de son legs à M. Michael Waring, président de MWT Foods. Pour finir, il a été annoncé que le Congrès 2020 se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 28 au 30 mai 2020.

Un bon travail mérite d'être reconnu

Les prix de l'INC, remis chaque année dans le cadre du Congrès de l'INC, visent à reconnaître les leaders et les visionnaires exceptionnels qui contribuent à l'excellence de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs. À Boca Raton, M. Bert Steir, vice-président de The Wonderful Company, a reçu le Prix Golden Nut individuel tandis que le Prix Golden Nut entreprise a été présenté à Costco Wholesale Corporation. Par ailleurs, le Prix d'excellence en recherche a été décerné à la professeure Linda Tapsell et le Prix d'Excellence en gastronomie a été attribué à Andrew Roenbeck, chef cuisinier au Boca Raton Resort & Club.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/892786/INC_Congress_Boca_Raton.jpg

