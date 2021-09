Plus de 150 chefs d'entreprise et organisations appellent à une action gouvernementale décisive pour permettre la décarbonisation complète du transport maritime international d'ici 2050

Les signataires du Call to Action for Shipping Decarbonization demandent instamment aux dirigeants mondiaux d'aligner le transport maritime sur l'objectif de température de l'Accord de Paris. Le secteur privé prend déjà des mesures importantes pour décarboniser les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les gouvernements doivent maintenant mettre en œuvre les politiques qui permettront d'accélérer la transition et de faire du transport maritime sans émissions le choix par défaut d'ici 2030.

COPENHAGUE, Danemark, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La décarbonisation complète du transport maritime international est urgente et réalisable. C'est le message clair de plus de 150 chefs d'industrie et organisations représentant l'ensemble de la chaîne de valeur maritime, y compris le transport maritime, le fret, l'énergie, la finance, les ports et l'infrastructure. À l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies et avant les négociations cruciales sur le climat qui se tiendront lors de la COP26 à Glasgow en novembre prochain, ils appellent les gouvernements à collaborer avec l'industrie pour mettre en œuvre les politiques et les investissements nécessaires pour atteindre les points de basculement critiques dans la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'économie mondiale.

Parmi les signataires du Call to Action for Shipping Decarbonization figurent certains des plus grands acteurs du commerce mondial : A.P. Moller - Maersk, BHP, BP, BW LPG, Cargill, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, Mitsui O.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Olympic Shipping and Management, Panama Canal Authority, Port of Rotterdam, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Ultranav, Volvo, et Yara.

Les navires transportent environ 80 % du commerce mondial et sont responsables d'environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). En 2018, l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies a adopté une première stratégie en matière de GES. Elle vise à réduire les émissions annuelles totales de GES du transport maritime international d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2008 d'ici 2050. Il est prévu que cette stratégie soit révisée en 2023.

« Le moment est venu de revoir nos ambitions à la hausse et d'aligner le transport maritime mondial - un vecteur important du commerce mondial - sur les objectifs de l'Accord de Paris. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour faire progresser la transition du secteur du transport maritime vers des émissions nettes nulles et, avec le soutien de mesures politiques publiques fortes, nous pouvons accélérer nos efforts collectifs pour décarboniser l'économie mondiale, » déclare Jane Fraser, PDG de Citi.

Le secteur privé prend déjà des mesures concrètes pour décarboniser le transport maritime. Il s'agit notamment d'investir dans la R&D et les projets pilotes, de commander et de construire des navires exploités de manière neutre en carbone, d'acheter des services de transport maritime à émissions nulles, d'investir dans la production de carburants à émissions nettes nulles, d'investir dans les infrastructures portuaires et de soutage, et d'évaluer et de divulguer l'alignement climatique des activités liées au transport maritime.

« Pour que le monde se décarbonise, le transport maritime doit se décarboniser. Nos clients attendent de nous que nous décarbonisions les émissions de leur chaîne d'approvisionnement. Nous investissons considérablement dans les technologies d'émissions neutres en carbone qui sont facilement disponibles. Pour que ces investissements deviennent le choix par défaut dans notre secteur, nous avons besoin d'une mesure basée sur le marché pour combler l'écart de compétitivité entre les combustibles fossiles et les combustibles à zéro émission d'aujourd'hui et les combustibles neutres en carbone de demain, » déclare Henriette Hallberg Thygesen, PDG, Flotte et marques stratégiques, A.P. Moller - Maersk.

« La décarbonisation du transport maritime est à la fois essentielle pour atteindre le niveau zéro d'émissions mondiales nettes et de plus en plus urgente. Les décideurs politiques ont une occasion historique d'accélérer ce processus en introduisant une taxe carbone mondiale sur les carburants marins, afin de stimuler la décarbonisation et d'encourager l'investissement dans les carburants et les navires à émissions zéro. Il est temps d'agir, » déclare Jeremy Weir, président exécutif et président-directeur général de Trafigura.

« La décarbonisation du transport maritime ne doit laisser aucun pays de côté. Pour que la transition vers le transport maritime et les carburants à zéro émission soit équitable et inclusive, les mesures politiques doivent s'assurer que la décarbonisation du transport maritime apporte également des emplois et des opportunités aux personnes des pays en développement et des économies émergentes, » déclare Johannah Christensen, PDG du Forum maritime mondial.

Les signataires du Call to Action for Shipping Decarbonization appellent les dirigeants mondiaux à :

S'engager à décarboniser le transport maritime international d'ici 2050 et présenter un plan de mise en œuvre clair et équitable pour y parvenir lors de l'adoption de la stratégie de l'OMI en matière de GES en 2023.

Soutenir les projets de transport maritime à émission zéro à l'échelle industrielle par le biais d'une action nationale, par exemple en fixant des objectifs clairs de décarbonisation pour le transport maritime national et en fournissant des incitations et un soutien aux premiers arrivants et au déploiement plus large de carburants et de navires à émission zéro.

Mettre en place des mesures politiques qui feront du transport maritime à émissions zéro le choix par défaut d'ici 2030, y compris des mesures significatives basées sur le marché, prenant effet d'ici 2025 et pouvant soutenir le déploiement commercial de navires et de carburants à émissions zéro dans le transport maritime international.

Le Call to Action for Shipping Decarbonization a été élaboré par un groupe de travail multipartite réuni par la coalition Getting to Zero, un partenariat entre le Forum maritime mondial, le Forum économique mondial et Friends of Ocean Action. Parmi les membres du groupe de travail figurent Cargill Ocean Transportation, Citi, l'équipe des champions du climat de la COP26, la Commission des transitions énergétiques, Lloyd's Register, le port d'Anvers, Torvald Klaveness, Trafigura, Yara et UMAS.

Apprenez-en plus sur le Call to Action for Shipping Decarbonization et voir la liste complète des signataires ici.

Apprenez-en plus sur les actions concrètes que les signataires du Call to Action for Shipping Decarbonization prennent en faveur de la décarbonisation des transports maritimes ici.

