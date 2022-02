Plus de 20 000 dollars pour les gagnants du premier concours mondial de création de NFT intelligents organisé par VIMworld.com

Le thème :

Pour ce tout premier concours mondial de producteurs de VIM, VIMworld recherche des candidatures des VIM qui incarnent et représentent sa chère communauté néerlandaise. L'inscription est ouverte à TOUS. Le VIM gagnant sera frappé et pourra faire l'objet d'un retrait spécial de NFT lors de la célébration de la Fête du Roi le 27 avril.

Pour obtenir tous les détails, les directives de présentation des candidatures et pour s'inscrire au concours, consultez le site https://community.vimworld.com

Le Koningsdag, comme on l'appelle aux Pays-Bas, est une fête nationale. Le pays tout entier se mobilise pour une fête de quartier nationale où tout le monde est habillé et tout est décoré en orange pour célébrer l'anniversaire du monarque néerlandais, le roi Guillaume-Alexandre. Les célébrations commencent la veille et se poursuivent tout au long de la Fête du Roi avec la tenue de marchés aux puces dans toute la ville, la descente des musiciens dans les rues, des stands de DJ, des canaux remplis de bateaux, des fêtes organisées, des défilés, de la musique, de la nourriture, des boissons et des visites du Roi et de la famille royale dans une ou deux villes.

Les candidatures à ce concours seront soigneusement examinées et éliminées progressivement par un jury d'experts composé de membres de l'équipe de VIMworld et de la communauté néerlandaise, jusqu'à ce qu'il ne reste que des candidatures de grande qualité. Lorsque les dernières auront été choisies, le gagnant sera désigné à l'issue d'un vote de la communauté mondiale.

Outre le prix en argent, le gagnant du premier prix bénéficiera également de la toute première frappe du VIM avec l'ID n°1 - un NFT très recherché et précieux. Par ailleurs, sept finalistes se verront décerner également des prix en argent.

À propos de VIMworld

VIMworld est un Open-Metaverse révolutionnaire alimenté par des NFT (jetons non fongibles) intelligents. La plateforme se compose de jeux, d'actifs virtuels, de defi, liés à des actifs réels via la technologie IOT. Nous avons créé une plateforme où les utilisateurs peuvent créer, prendre soin, entretenir, développer et échanger leurs métadonnées intégrées virtuelles (VIM) conçues par des artistes talentueux du monde entier. Les propriétaires des VIM tireront profit de la forte croissance de l'écosystème VImworld.com. VIMworld s'efforce de repousser résolument les limites de ce qui est possible avec la blockchain, tant en ligne que dans le monde physique. Consultez le site www.vimworld.com pour en savoir plus.

VIMworld recrute également, veuillez consulter le site https://www.vimworld.com/careers

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749626/VIMworld_NFT_Contest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_Logo.jpg

SOURCE VIMworld