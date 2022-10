Plus de 33 millions de vues pour la minisérie « Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes »

Des créateurs de 9GAG et de VFX unissent leurs forces pour protéger l'Anneau unique

HONG KONG, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le jeu mobile de stratégie populaire « Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes », basé sur la trilogie de livres de J.R.R. Tolkien, permet aux joueurs de plonger dans l'action du jeu, de se battre pour l'Anneau unique et de contrôler la Terre du Milieu. Mais dans cet univers, les choses se compliquent.

Y2Mate_is___9GAG_LOTR_Series_New_Legend_One_Ring___All_Episodes_In_One_Masterpiece__T5_JWlkonMM_1080 Heroes gain control of The One Ring but lose it in battles. The Ring has then travelled from the Second Age to the present day. Who will have it in the end?

À l'occasion de sa première initiative créative, « Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes » vient de s'associer à trois créateurs de contenu numérique de renommée mondiale et à la marque internationale de divertissement 9GAG pour créer une série de vidéos immersives qui allie un gameplay récréatif, de l'action réelle et des effets spéciaux merveilleux.

La série a totalisé plus de 33 millions de vues et 35 millions de commentaires sur les réseaux sociaux de 9GAG en à peine deux semaines.

Intitulé « 9GAG LOTR Series : New Legend One Ring », la série vidéo en quatre parties propose de superbes effets spéciaux du YouTuber indien Shutter Authority , du réalisateur berlinois Dmitry Volnyy , et du duo de créateurs norvégiens Erik & Michaela , les gourous des effets spéciaux à l'origine de nombreux blockbusters hollywoodiens tels que Shazam!, Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence), et Secret Headquarters. Pour cette série spéciale, les trois créateurs se transforment eux-mêmes en héros maniant l'épée pour protéger l'Anneau unique des ennemis. Ils voyagent du Second Âge à nos jours, où ils travaillent ensemble, jettent des sorts et s'engagent dans des combats pour tenir le mal à distance.

La série commence avec un héros qui doit affronter un Troll Géant dans sa conquête, puis se défendre en transformant son smartphone en arc. Alors qu'il laisse tomber l'Anneau dans la bataille, celui-ci tombe entre les mains du deuxième héros, puis en captivité. Cette fois-ci, le héros met l'Anneau à son doigt, disparaît devant ses ravisseurs et les soumet habilement, avant d'être assommé par une pierre. L'Anneau est à nouveau perdu. Heureusement, notre héroïne finale, Michaela, s'en empare avant que l'ennemi y parvienne. Elle fait alors appel au bâton de magicien de Gandalf en pleine bataille pour faire déferler une vague qui décime l'armée de Sauron. La série a été accueillie en grande pompe depuis son lancement, avec un épisode final spécial – diffusé sur les pages Instagram et YouTube de 9GAG le 6 octobre.

Dans le cadre de ces initiatives, 9GAG invite également les fans-gamers à exprimer leur soutien aux héros dans un jeu avec leurs photos de profil auquel plus de 1 000 fans ont participé en remplaçant leur avatar par une image de l'univers de l'Anneau unique.

« Le Seigneur des Anneaux : Appel aux armes », développé par NetEase Games et Warner Bros. Interactive Entertainment, est actuellement disponible en téléchargement sur l'App Store, Google Play Store et Galaxy Store.

