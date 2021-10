Plus de 50 entreprises modernisent la pharmacovigilance à l'aide de Veeva Vault Safety Suite

Les applications Vault Safety simplifient la gestion des événements indésirables, offrant plus de visibilité et de conformité

BARCELONE, Espagne, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 50 organisations ont adopté les applications de la Veeva Vault Safety Suite afin de simplifier le traitement et la gestion des cas. De plus en plus de sociétés de biotechnologie émergentes et de grandes entreprises, dont une des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, choisissent de rassembler les données et le contenu de pharmacovigilance afin de gérer la sécurité en temps réel.

Des organisations de toutes tailles modernisent la pharmacovigilance à l'aide de la Vault Safety Suite, afin d'appuyer les processus de bout en bout par une meilleure collaboration. La plateforme fournit aux sponsors et aux organisations de recherche sous contrat un accès facile à de l'information qui leur permet de simplifier le traitement des événements indésirables. En outre, le niveau de visibilité offert par ses rapports interactifs et ses tableaux de bord leur permet de repérer les retards et de simplifier la soumission de rapports auprès des autorités sanitaires.

« De plus en plus d'entreprises utilisent les applications de la Veeva Vault Safety Suite pour rendre la gestion des cas plus rapide et efficace, a déclaré Kelly Traverso, vice-présidente de la stratégie de Veeva Vault Safety. Nos clients considèrent Veeva comme un partenaire stratégique et nous nous engageons à fournir des capacités avancées qui leur permettent de facilement rester au fait des changements réglementaires et de l'évolution de la dynamique du marché. »

Veeva continue d'introduire sur le marché des innovations qui simplifient les processus de pharmacovigilance. Au cours de la dernière année, Veeva a ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses solutions, notamment le navigateur multilingue MedDRA, la fonction d'importation multicas conforme à la norme E2B et la traduction automatique des données en anglais pour les nouveaux cas.

La Veeva Vault Safety Suite comprend Veeva Vault Safety et Veeva Vault SafetyDocs qui permettent aux organisations de gérer les processus de sécurité des médicaments de bout en bout.

Le 14 octobre 2021, prenez part au Veeva R&D and Quality Summit Connect pour découvrir comment Clinlogix, une société NAMSA, tire parti d'une solution de sécurité moderne afin d'améliorer ses partenariats avec les sponsors et les organisations de recherche sous contrat. Vous pourrez aussi en savoir plus sur les meilleures pratiques de Valiance en matière de gestion des migrations de données de sécurité. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous sur veeva.com/Summit .

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault Safety, consultez le site : veeva.com/eu/VaultSafety Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com , dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

Contact :

Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Kiran May Veeva Systems +44-796-643-2912 [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

http://www.veeva.com



SOURCE Veeva Systems