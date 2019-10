Plus de 70 000 visiteurs et 2 millions SR de ventes de faucons au cours du premier jour de l'exposition de Riyad

L'exposition d'une durée de cinq jours, organisée par le Saudi Falcons Club, a été plébiscitée par les éleveurs de faucons et amateurs de la fauconnerie du monde entier. Les femmes visiteuses étaient également nombreuses sur le lieu d'exposition au Riyadh Front.

Il s'agit du plus grand événement de ce type dans la région du Golfe et du Moyen-Orient.

L'exposition organisée cette année propose des événements uniques, une variété de sections et d'activités diverses, selon le Saudi Falcons Club.

L'exposition s'étend sur une superficie de 36 000 mètres carrés et réunit des représentants de plus de 20 pays, plus de 350 exposants et plus de 30 départements spécialisés.

L'exposition comprend des sections dédiées aux exposants de faucons, à la présentation de voitures modifiées, aux arts plastiques, aux fléchettes, à des studios de photographie, à la vente aux enchères de faucons, etc.

De nombreux événements patrimoniaux et culturels se tiendront en marge de l'événement.

Avec cette exposition, l'Arabie saoudite, qui figure sur la liste des pays éleveurs de faucons de l'UNESCO, vise à sensibiliser le public à propos de l'héritage du Royaume et à éduquer les générations futures sur la fauconnerie et la chasse et l'élevage de faucons comme loisirs.

L'exposition, qui fait partie des événements de la saison de Riyad, est ouverte au public jusqu'à minuit.

La première exposition de faucons et de chasse, qui s'est tenue l'année dernière, a rencontré un franc succès.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010002/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010001/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

Contact auprès des médias :

Bahaa Fatairy

+966-(0)530009586

Related Links

http://www.sfhe.org



SOURCE Saudi Falcons and Hunting Exhibition