Plus de 90 entreprises et 60 pays participeront à Smart City Expo Doha

Il proposera ainsi un programme complet de conférences auxquelles participeront plus de 70 intervenants internationaux et locaux, autour de cinq thèmes : les villes durables, l'économie mondiale et la préparation numérique, les événements sportifs et la société connectée, la ville en tant que plateforme et la refonte des services publics numériques. Les sessions peuvent être suivies en personne et en ligne dans le monde entier, grâce à la plateforme Tomorrow.city .

Parmi les conférenciers qui ont confirmé leur participation à l'événement, il y a des noms tels que : Jonas Kjellberg, investisseur en capital-risque, conférencier, auteur et fondateur de Nornorm ; Peter Hirshberg, PDG chez Lighthouse.one et partenaire de risque du Catalyst Opportunity Zone Impact Fund ; Hayfa Al-Abdulla, directrice de l'innovation du parc scientifique et technologique du Qatar ; Amy Hochadel, directrice de Global Business Connected Places Catapult ; Sunil Dubey, stratégie, infrastructure et relations internationales à l'Université de Sydney ; Ayman Smadi, directeur de l'Association internationale des transports publics (UITP) pour la région MENA ; et Jeff Merrit, responsable de l'IoT, de la robotique et des villes intelligentes, Forum économique mondial.

En plus de la partie congrès, Smart City Expo Doha disposera également d'un espace d'exposition avec plus de 90 entreprises représentant plus de 60 pays à travers le monde qui montrera au public présent les principales avancées en matière d'innovation urbaine. Parmi les entreprises participantes figurent : Ooredoo, QNB, Huawei, Hewlett Packard Enterprise - Meeza, Microsoft, Vodafone, Hamad International Airport, DELL, Cisco - Mannai Corporation, GBM ou QFZ.

Smart City Expo Doha s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de Smart City Expo World Congress, le principal sommet international sur les villes intelligentes et les solutions urbaines organisé par la Fira de Barcelona, qui tiendra sa 12e édition du 15 au 17 novembre 2022 à Barcelone, en Espagne.

