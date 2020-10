Plus de gourmandise pour l'édition 2021 du SIGEP

Les 15, 16 et 17 mars, SIGEP EXP aura lieu physiquement au Parc des expositions de Rimini, offrant un moment de rencontre irremplaçable et décisif entre les commerçants, avec une nouvelle plage horaire spécialement conçue pour prendre en considération le contexte mondial actuel. Les 18 et 19 mars, le Salon suivra un programme numérique qui mobilisera le savoir-faire technique de IEG par le biais d'une plateforme formidable qui facilitera grandement le jumelage des entreprises avec les acheteurs internationaux.

Il s'agit d'un projet collectif qui voit le jour grâce à l'attention portée au marché et à la volonté d'aider les associations et les entreprises à mieux relever les défis que représente la relance du secteur de la confiserie.

Les entreprises, qui ont été informées hier du projet à Rimini, découvriront un salon léger et intelligent qui mettra l'accent sur les affaires et les rencontres. Les exposants disposeront d'installations essentielles et élégantes, d'un nombre défini de modules (bien que du matériel supplémentaire sera disponible) et de trousses comprenant des services numériques, le tout créant un équilibre parfait entre une exposition physique et l'appariement. Il s'agit d'une méthode qui a été expérimentée et appréciée des clients lors des derniers salons de IEG tels que VOICE, à Vicence, et ENADA, à Rimini.

Le public professionnel présent pourra organiser son expérience au salon de façon stratégique en sélectionnant et en réservant des entreprises et des événements en fonction de ses intérêts, ainsi que profiter de la mise en relation, une modalité du programme visant à favoriser la prise de rendez-vous, la participation à des conférences et l'élargissement des activités de réseautage. Le visiteur virtuel disposera quant à lui d'instruments performants lui permettant d'activer des chats et des chats vidéo, de participer à distance à tous les événements disponibles du programme et d'organiser des rendez-vous virtuels.

La zone d'exposition comprendra cinq espaces dédiés aux événements et sept espaces spéciaux, dont certains seront destinés à de nouveaux concepts originaux, comme la galerie de l'innovation, qui présentera une sélection des tout derniers produits, technologies et services pour le monde extérieur, et une aire de rencontre, où des « coins salon » spécialement aménagés seront mis à la disposition de tous les exposants qui voudront parler affaires.

La Vision Plaza, un espace où les plus grands experts du secteur présenteront leur vision de l'avenir de l'industrie de la confiserie, sera également de retour en 2021.

SIGEP EXP se déroulera dans le respect des mesures mises en place par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire, et sera réglementé par le protocole de l'Associazione Esposizioni e Fiere italiane (AEFI), par le projet #Safebusiness de IEG et par le programme d'accréditation internationale GBAC STAR™.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1308853/IEG_SIGEP_EXP_2021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

