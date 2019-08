Plus que 100 jours avant le CIIE

Plus de 60 pays ont confirmé leur présence au pavillon international du deuxième salon CIIE qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre, selon les informations communiquées par le ministère du Commerce le 26 juillet.

Pour l'occasion, le 25 juillet, le service postal national chinois a édité en partenariat avec le China International Import Expo Bureau 5000 cartes postales pour souhaiter la bienvenue aux exposants et acheteurs lors de la deuxième édition du CIIE.

Les organisateurs de l'exposition ont également annoncé une série de politiques de soutien et révélé les détails des travaux de préparation du deuxième CIIE.

L'Administration générale des douanes a mis en place un bureau spécial sur le lieu accueillant l'exposition, le Centre national des expositions et des congrès (National Exhibition and Convention Center). Ce bureau supervisera les procédures de dédouanement des stands internationaux et servira de guichet unique aux sociétés exposantes.

En outre, cette année, 13 politiques ont été introduites pour faciliter les procédures douanières liées au salon et des listes d'articles soumis à restriction et interdits ont été publiées sur son site Web officiel.

Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a simplifié la procédure d'approbation des importations et des exportations de plantes et d'animaux aquatiques menacés d'extinction vers la municipalité de Shanghai.

L'Administration de la propriété intellectuelle de Shanghai a indiqué qu'elle donnerait la priorité à l'examen des dossiers des exposants du salon et qu'elle mettrait en place un guichet sur le site à cet effet.

Le CIIE est le premier salon national du monde dédié aux importations. L'année dernière, la première édition du salon s'était conclue avec des intentions de transaction dépassant les 57,8 milliards de dollars sur une année.

Plus de 3000 sociétés étrangères de 150 pays et régions ont confirmé leur participation à la deuxième édition du CIIE, selon les déclarations de Sun Chenghai, directeur adjoint du China International Import Expo Bureau.

Il a également déclaré qu'un total de 39 missions commerciales nationales, constituées de près de 600 sous-missions de provinces, régions autonomes et municipalités, avaient également été formées, ajoutant que l'inscription des visiteurs professionnels était ouverte depuis le 1er juillet.

