Plusieurs dirigeants environnementaux, philanthropiques et gouvernementaux pilotent la campagne du 50e anniversaire du Jour de la Terre

Annonce des conseillers à la veille du Sommet mondial d'action pour le climat

WASHINGTON, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Un puissant groupe de dirigeants internationaux, parmi lesquels Lisa Jackson, ancienne administratrice de l'Agence américaine de protection de l'environnement, William Ruckelshaus, premier administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Leonardo DiCaprio, acteur et militant, Tarja Halonen, ancienne présidente de la Finlande, David J. Skorton, secrétaire du Smithsonian, Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, Norman Lear, scénariste et producteur pour la télévision, Alan Horn, président de Walt Disney Studios, Philippe Cousteau, cofondateur d'EarthEcho International, Rafe Pomerance, membre principal du Centre de recherche de Woods Hole, Stacey Sher, productrice de films, Kathy Calvin, PDG de la Fondation des Nations Unies, Nancy Pfund, fondatrice et associée directrice de DBL Partners, Ed Begley Jr., acteur et militant, ainsi qu'Anil Kapoor, acteur et producteur indien, a été nommé au Comité consultatif mondial officiel de l'Earth Day Network, à l'occasion du 50e anniversaire du Jour de la Terre.

Le premier Jour de la Terre organisé le 22 avril 1970 avait engagé 20 millions d'Américains, et il est considéré comme ayant lancé le mouvement environnemental moderne. Il a conduit à l'adoption de lois environnementales emblématiques, notamment le Clean Air Act (loi relative à la qualité de l'air), le Clear Water Act (loi relative à la qualité de l'eau), et l'Endangered Species Act (loi relative à la protection des espèces menacées). De nombreux pays ont ensuite adopté des lois similaires.

Le Jour de la Terre est désormais reconnu comme le plus grand événement civique de la planète. L'ONU a choisi le Jour de la Terre 2016 pour signer l'accord de Paris sur le climat.

« Malgré les succès passés, les progrès ont ralenti, les conséquences du changement climatique continuent de s'accentuer, et nos adversaires bénéficient désormais de meilleurs financements », a déclaré Kathleen Rogers, présidente de l'Earth Day Network. « Nous vivons aujourd'hui dans un monde confronté à des menaces mondiales qui exigent une réponse globale unifiée. »

Rogers a ajouté : « À l'occasion du Jour de la Terre 2020, nous bâtirons une nouvelle génération de militants environnementaux, qui engageront plusieurs millions de personnes à travers le monde. Notre Comité consultatif mondial 2020 inspirera et guidera nos travaux. »

« Je suis honorée de faire partie de cette initiative consistant à exploiter les avantages de la technologie pour bâtir un mouvement environnemental mondial », a déclaré Lisa Jackson, ancienne administratrice de l'Agence de protection de l'environnement.

« Je suis ravi de rejoindre ce comité consultatif mondial, et je suis persuadé que le Jour de la Terre 2020 inspirera une nouvelle génération d'écologistes. Je suis particulièrement impatient de travailler avec l'EDN dans le cadre de l'Earth Challenge 2020, qui fait partie des plus grands projets scientifiques citoyens à travers le monde », a déclaré Philippe Cousteau, cofondateur d'Earth Echo International.

Issu du premier Jour de la Terre, l'Earth Day Network (EDN) est le plus grand recruteur mondial du mouvement pour l'environnement.



