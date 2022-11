PM de SP realiza evento de simulação de pronta resposta para atendimento de ocorrências na Companhia Brasileira de Cartuchos

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na última sexta-feira, 21 de outubro, profissionais das forças de segurança do Estado de São Paulo realizaram na unidade fabril da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), em Ribeirão Pires, uma simulação de ocorrências. O exercício tem como principal objetivo aprimorar e preparar o efetivo, seguindo o planejamento estratégico elaborado e protocolo de pronta resposta, para atuarem em ocorrências envolvendo organizações criminosas em locais que requerem atenção.

Simulação PMSP na CBC

De acordo com o presidente da CBC, Fabio Mazzaro, a parceria é de suma importância por se tratar de uma Empresa Estratégica de Defesa – nomeada pelo Ministério da Defesa – e integrante da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira.

"A CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, somos uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN e exportamos nossos produtos para cerca de 130 países. Como fabricante de produtos controlados, temos em nossa fábrica um alto nível de segurança e simulações como essa fazem parte do nosso rigoroso plano de contingência de riscos. A segurança é, e sempre será, nossa prioridade", afirma.

O treinamento foi realizado no período noturno, com caráter preventivo e educativo, e contou com a participação de integrantes do 30º Batalhão da Polícia Militar – Força Tática e ROCAM, da equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária, do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo e da equipe de segurança da CBC (gerente, supervisor, encarregado, inspetor, vigilantes da Ronda Motorizada e da Central de segurança/monitoramento de câmeras e alarmes).

Ao todo, a simulação envolveu 48 policiais, 18 viaturas do 30º Batalhão da Polícia Militar, oito motos da ROCAM, um helicóptero de apoio aéreo do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo e quatro viaturas da equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Rodoviária.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935578/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935569/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935576/3.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos