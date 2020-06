PMB-Alcen annonce le lancement de FLASHKNiFE, le système de radiothérapie FLASH dédié aux essais cliniques

En 2019, le premier traitement par radiothérapie FLASH a été réalisé avec succès au CHUV grâce à notre technologie Oriatron 6e. Il portait sur un patient souffrant d'un lymphome cutané réfractaire. Cette première tentative a montré que la thérapie FLASH était viable et sûre, notamment grâce à un système efficace de contrôle des doses (Bourhis et al Radiother Oncol 2019).

Cette expérience fructueuse concernant FLASH a été menée conjointement avec le CHUV. Nous avons ainsi pu mettre au point FLASHKNiFE, un dispositif spécialement conçu pour la radiothérapie FLASH. Il permettra d'administrer une dose unique élevée de rayonnement dans le cadre d'applications cliniques comme le traitement du cancer de la peau et la radiothérapie intra-opératoire (IORT). Ce système intègre un LINAC à très haut débit de dose monté sur une base mobile. Offrant souplesse et facilité d'utilisation, il assure une administration en mode FLASH, le tout assorti d'une configuration et d'un contrôle précis. Un premier prototype clinique sera prochainement installé par PMB dans le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Notre PDG, M. Marc Delmas, a déclaré :

« Nous collaborons depuis plusieurs années maintenant avec les pionniers de ce projet fascinant, à savoir l'hôpital universitaire de Lausanne. Nous sommes convaincus que FLASHKNiFE est un dispositif révolutionnaire dans ce domaine, l'outil adapté pour mettre au point des applications cliniques et continuer à développer la radiothérapie FLASH. »

À propos de PMB

PMB est une entreprise à taille humaine basée dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes complexes d'accélérateurs de particules à des fins médicales et de recherche.

Elle possède une solide expertise historique dans le brasage de matériaux dissemblables, par ex. céramique et métal. Depuis la fin des années 2000, PMB met au point des systèmes complexes intégrant des accélérateurs de particules. Parmi ses autres produits, on trouve un système de production interne automatisée de radio-pharmaceutiques TEP et des accélérateurs linéaires pour contrôle non destructif (radiographie haute énergie), ainsi que la radiothérapie.

À propos d'ALCEN

ALCEN intervient dans 5 domaines : défense et sécurité, énergie, médical et santé, aéronautique et spatial, et grands instruments scientifiques.

ALCEN a pour ambition d'y établir une politique constante d'innovation appliquée en priorité à ses propres produits et services.

Pour ce faire, ALCEN développe en interne une base technologique particulièrement étendue. Elle collabore étroitement avec des centres de recherche. Elle transfère systématiquement les avancées technologiques et retours d'expérience d'un domaine vers les autres. ALCEN développe ses technologies dans des laboratoires spécialisés réunissant un groupe restreint de grands experts.

Publications

