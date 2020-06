PMB-Alcen anuncia el lanzamiento de FLASHKNiFE, el sistema de radioterapia FLASH destinado a ensayos clínicos.

En 2019 se llevó a cabo con éxito en el CHUV el tratamiento del primer paciente con terapia FLASH, utilizando nuestra tecnología Oriatron 6e a un paciente con un linfoma cutáneo refractario. Este primer intento demostró que la terapia FLASH era factible y segura, principalmente debido a un efectivo sistema de monitoreo de dosis (Bourhis et al Radiother Oncol 2019).

Esta experiencia exitosa y conjunta del sistema FLASH con el CHUV nos permitió desarrollar FLASHKNiFE, un dispositivo específicamente diseñado para la radioterapia FLASH. Este dispositivo será capaz de administrar una única alta dosis de radiación para aplicaciones clínicas como el tratamiento del cáncer de piel y la radioterapia intraoperatoria (IORT). Este sistema consiste en un LINAC con una tasa de dosis ultra alta sobre una base móvil. Combina la facilidad de uso, la flexibilidad y el modo de administración FLASH, con una configuración y supervisión precisas. PMB instalará muy pronto en el CHUV el primer prototipo clínico.

M. Marc Delmas, CEO de PMB:

"Hemos estado trabajando con los pioneros de este fascinante asunto, el Hospital Universitario de Lausana, durante varios años. Creemos que FLASHKNiFE es un dispositivo innovador en este campo y la herramienta adecuada para desarrollar aplicaciones clínicas y seguir escribiendo la historia de la radioterapia FLASH".

PMB es una empresa de tamaño humano situada cerca de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, especializada en el diseño y fabricación de sistemas complejos de aceleradores de partículas para aplicaciones médicas y de investigación.

Históricamente, PMB comenzó con el ensamblaje de materiales disímiles como metales y cerámicas. Desde finales de la década del 2000, desarrollamos sistemas complejos que integran aceleradores de partículas. Entre otros, un sistema automatizado que produce radiofármacos PET y aceleradores lineales para ensayos no destructivos (radiografía de alta energía) y radioterapia.

ALCEN trabaja en 5 campos: Defensa y Seguridad, Energía, Medicina y Salud, Aeronáutica y Espacio, y Grandes instrumentos científicos.

La ambición de ALCEN es establecer una política permanente de innovación aplicada en primer lugar a sus propios productos y servicios.

Para ello, desarrollamos una base tecnológica interna particularmente extensa. Trabajamos en estrecha colaboración con centros de investigación. Transferimos sistemáticamente el desarrollo tecnológico y la retroalimentación de un campo a otro y desarrollamos nuestra tecnología en laboratorios especializados con un selecto grupo de destacados expertos.

