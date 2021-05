PMB et le CEA annoncent la mise en service d'iMiGiNE au Service Hospitalier Frédéric Joliot (Orsay), ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération de diagnostics par imagerie moléculaire

Un changement de paradigme : les synthèses microfluidiques

iMiGiNE utilise une technologie révolutionnaire pour produire des radiopharmaceutiques : un dispositif de laboratoire sur puce à usage unique, avec précurseurs et solvants embarqués. Offrant des volumes plus faibles et des rendements plus élevés, cette cassette microfluidique polyvalente peut être utilisée pour le développement de procédés ou de traceurs ainsi que pour la production de doses uniques ou de petits lots. Elle est intégrée dans un boîtier de radiosynthèse, un système fermé pour prévenir toute contamination croisée, actionné par un bras robotisé, et contrôlé par un logiciel de supervision.

Un processus de fabrication automatisé, de la sélection du produit radiopharmaceutique à la seringue remplie

iMiGiNE combine un cyclotron équipé d'un aimant supraconducteur, ce qui le rend plus stable et plus compact, et une radiochimie robotisée pour produire le radiopharmaceutique sélectionné. Piloté par un logiciel de supervision facile à utiliser, le cyclotron produit le radio-isotope sélectionné, qui est ensuite transféré à la radiochimie pour le radiomarquage.

Libérer tout le potentiel de la médecine de précision

Seules quelques-unes de plus d'une centaine de molécules d'intérêt clinique sont utilisées aujourd'hui dans l'imagerie TEP de routine. Pourquoi ? La lourdeur des processus et des infrastructures, et le coût élevé des opérations de fabrication. De plus, l'utilisation de certains radio-isotopes à courte demi-vie est un défi pour les petits centres (110 min pour le 18F et seulement 20 min pour le 11C). iMiGiNE peut briser ces barrières en relocalisant la production de produits radiopharmaceutiques à proximité du patient, et en fin de compte améliorer les soins aux patients.

À propos de PMB

PMB est une entreprise à taille humaine située près d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes complexes d'accélérateurs de particules pour les applications médicales, de recherche, nucléaires, de défense et industrielles.

À ses débuts, PMB s'est spécialisée dans l'assemblage de matériaux dissemblables tels que les métaux et les céramiques. Depuis 2010, nous avons développé des systèmes complexes intégrant des accélérateurs de particules. Entre autres, un système automatisé qui produit des radiopharmaceutiques TEP et des accélérateurs linéaires pour le contrôle non destructif (radiographie à haute énergie) et la radiothérapie. PMB fait partie du groupe industriel français ALCEN.

À propos du CEA

Le CEA est un acteur clé de la recherche, du développement et de l'innovation dans quatre grands domaines : la transition énergétique, la transition numérique, la technologie pour la médecine du futur et la défense et la sécurité. Le CEA mène des recherches fondamentales dans les domaines de la biotechnologie et de la santé, des sciences physiques, des sciences de la terre et de l'astronomie, de la physique et des nanosciences. Ses principaux objectifs sont la production et la publication de connaissances et d'expertise au plus haut niveau international. En 2019, près de 3 800 articles scientifiques ont été publiés par des chercheurs du CEA, dont les trois quarts sont le fruit d'une collaboration internationale. Le CEA s'appuie sur toutes ces connaissances pour mener à bien ses autres activités.

