Pneuma Respiratory, Inc. annonce le nouveau président de son conseil d'administration

BOONE, Caroline du Nord, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Pneuma Respiratory, Inc. a annoncé que le membre du conseil Jay Morgan a pris les fonctions de président du conseil d'administration. Le précédent président du conseil de Pneuma, Walt Robb, continuera d'être membre du conseil d'administration.

Jay Morgan a occupé les fonctions de vice-président de l'innovation et de la conception à l'international pour Bayer Consumer Care, vice-président de l'innovation à l'international pour Merck Consumer Health et directeur de l'exploitation pour les opérations de recherche chez Merck Consumer Health à l'échelle mondiale. Il est actuellement un partenaire fondateur de Pedal, une agence de l'innovation basée à Knoxville qui utilise une conception centrée sur l'humain pour créer de nouveaux produits, services et modèles d'affaires. Ayant suivi une formation de chimiste à l'Ohio Northern University, son travail se situe à l'intersection de la perception humaine, de la technologie et des exigences des affaires.

« Nous sommes honorés que Jay assume les fonctions de président du conseil d'administration », a déclaré Eric Hunter, président-directeur général et cofondateur de Pneuma. « Les contributions de Jay en tant que membre de notre conseil ont été précieuses et j'ai hâte de travailler avec lui dans son rôle de président. Je tiens également à remercier Walt Robb pour ses avis et conseils en tant que président du conseil, ainsi que son engagement continu envers Pneuma comme un membre apprécié du conseil. »

Au moment de sa nomination au titre de président du conseil, Jay Morgan a déclaré : « Quand j'ai rejoint le conseil de Pneuma Respiratory, j'ai été impressionné par la force et la profondeur de l'organisation, ainsi que la capacité unique de la technologie. Nous continuerons de bâtir une entreprise de classe mondiale offrant un large éventail de médicaments et des formulations par voie pulmonaire. J'ai hâte de travailler avec Eric et l'équipe en tant que président du conseil pour atteindre cet objectif. »

« Après avoir travaillé avec Jay Morgan au sein du conseil d'administration, je peux déclarer sans équivoque qu'il est un excellent choix pour assurer le leadership en tant que président du conseil de Pneuma Respiratory », a dit Walt Robb. « Je suis enthousiaste au sujet de notre avenir et je suis ravi de l'occasion de continuer à servir en tant que membre du conseil. »

À propos de Pneuma Respiratory

Lancée en 2015, Pneuma Respiratory est une société pharmaceutique basée à Boone, en Caroline du Nord. Avec une équipe mondiale de chercheurs, médecins, concepteurs et ingénieurs, Pneuma a créé le premier inhalateur numérique activé par l'inspiration entièrement intégré. Utilisant la technologie numérique d'éjecteur de gouttelettes de Pneuma, le dispositif de Pneuma, bien qu'en ce moment disponible à des fins de recherche uniquement, peut potentiellement offrir un éventail de thérapies novatrices, parmi lesquelles des médicaments biologiques, par voie pulmonaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pneumarespiratory.com

Contact :

Christy Anglin

canglin@pneumarespiratory.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/887236/Pneuma_Respiratory_Logo.jpg

Related Links

http://www.pneumarespiratory.com



SOURCE Pneuma Respiratory