По данным новейшего отчета IHS Markit компания Kehua занимает 3-е место на мировом рынке промышленных ИБП

"Отчет засвидетельствовал важную веху в развитии нашей компании, продемонстрировав нашу высокую компетенцию на промышленном рынке ИБП, - отметил генеральный директор департамента реализации зарубежных проектов Kehua Джои Чэнь (Joey Chen). - Эти результаты подтверждают высокое признание нашего стремления к инновациям со стороны участников рынка. Мы и дальше будем предоставлять надежные, гибкие и ответственные сервисы в сфере разработки энергетических решений для наших клиентов".

Обеспечивая превосходную адаптируемость, безопасность и мощность при одновременном сохранении удобного и интуитивно понятного интерфейса управления для поддержания высокого уровня надежности и производительности в самых жестких рабочих условиях, промышленные ИБП Kehua широко применяются в различных промышленных проектах, включая проект переработки и химической интеграции, реализуемый компанией Zhejiang Petrochemical и считающийся самым масштабным начинанием подобного типа в мире, а также в ходе строительства крупнейшей в мире базы по производству очищенной терефталевой кислоты (ОТК) компании Hengli Petrochemical Co.

После выхода на рынок транспортной инфраструктуры, компания успешно оказала поддержку реализации разнообразных проектов в 70 городах, 50 аэропортах и на 100 железнодорожных магистралях, включая Панамский метрополитен, систему наземного метро в Малайзии, железнодорожные проекты в Эфиопии, проекты строительства автомобильных тоннелей в Швеции, а также проекты, связанные с реконструкцией пекинского международного аэропорта Шоуду и международного аэропорта Фалеоло на Самоа.

Кроме участия в организации таких масштабных мероприятий, как Олимпийские игры в Пекине и Всемирная ЭКСПО в Шанхае, компания Kehua предоставляет свои решения и сервисы медицинским учреждениям. В частности, китайский производитель сыграл важную роль в строительстве городских клиник и плавучего госпиталя в Мьянме, Медицинской школы при Лундском университете и больницы Сурабайя в Индонезии.

О компании Kehua

Располагая 31-летним опытом работы на энергетическом рынке, компания Kehua специализируется на разработке решений в сфере критически важных систем энергоснабжения, возобновляемой энергетики и центров обработки данных. Решения и продукты компании успешно используются в более чем 100 странах и регионов мира, обслуживая пользователей в самых разнообразных отраслях, включая финансовый сектор, транспорт, тяжелое машиностроение, коммуникации, правительственные, образовательные, медицинские учреждения и системы энергоснабжения.

Контактная информация для представителей СМИ:

Лиза Чжан (Lisa Zhang)

+86-592-5165883

lisa@kehua.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892010/Kehua_crowned_top_3.jpg

SOURCE Kehua Hengsheng Co., Ltd