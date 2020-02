Po historycznej wizycie w Oświęcimiu Światowa Liga Muzułmańska składa hołd ofiarom ze Srebrenicy

– Dzisiejsza wizyta Światowej Ligii Muzułmańskiej jest ważnym sygnałem: nigdy nie pozwolimy, aby to, co wydarzyło się w Srebrenicy powtórzyło się w stosunku do kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie – skomentował dr Al-Issa, który znany jest jako przywódca religijny głoszący umiarkowany Islam i partnerstwo między wiarami.

– To miejsce jest miejscem żalu, ale także determinacji świata Muzułmanów. Przypomina nam, co moce zła mogą zrobić, jeżeli dobrzy ludzie i osoby u władzy ich nie powstrzymają – skomentował dr Al-Issa. – Mamy obowiązek ochrony pamięci i prawdy na temat ludobójstwa w Srebrenicy oraz masowych zbrodni przeciwko Bośniakom w latach 90. nie tylko wśród Muzułmanów, ale wśród całej ludzkości – dodał sekretarz.

Al-Issa został powitany w miejscu pamięci przez prezesa rady sterującej Šefketa Hafizovića, dyrektora Emira Suljagića i przedstawicieli ofiar, świadków i członków rodzin osób zmarłych w ludobójstwie.

– Miejsce pamięci w Srebrenicy to instytucja, której drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy uznają przestępstwo ludobójstwa, chcą aktywnie wspierać nasze programy edukacyjne i szerzenia prawdy na temat ludobójstwa oraz chcą pracować z nami w celu zapobieżenia zajścia kolejnego ludobójstwa w przyszłości – skomentował Hafizović.

– Dr Al-Issa i Światowa Liga Muzułmańska przewodzą we wstawianiu się za ofiarami ludobójstwa. Sekretarz podniósł wagę tej niezmiernie istotnej kwestii i jest ona teraz w samym środku dialogu między religiami tu w regionie i na całym świecie – dodał prezes.

