По мнению Всемирной федерации сердца, COVID-19 создал «идеальный шторм» для заболеваний сердца

News provided by

World Heart Federation

Sep 28, 2020, 07:05 ET

ЖЕНЕВА, 28 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- По случаю Всемирного дня сердца Всемирная федерация сердца (WHF) предупреждает, что COVID-19 создает «идеальный шторм» для здоровья сердца. Этому способствуют три основных фактора. Во-первых, пациенты, зараженные вирусом COVID-19 и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, входят в число людей, подверженных максимальному риску смерти и серьезных осложнений. Во-вторых, заражение вирусной инфекцией может негативно отражаться на сердце даже у людей, не имеющих хронических заболеваний. И наконец, опасение заразиться вирусом привело к резкому сокращению числа посещений больниц пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целях получения плановой и неотложной медицинской помощи. 

Целью WHF является объединение мирового сообщества специалистов здравоохранения для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, от которых ежегодно погибают 17,9 млн человек. Федерация призывает всех «прислушаться к голосу сердца», чтобы сделать лучший выбор для всего общества, своих близких и самих себя.

Президент WHF, профессор Карен Слива (Karen Sliwa) заявил следующее: «В эти трудные времена мы должны уделять особое внимание тем, кто подвергается повышенному риску осложнений от COVID-19, и лучше понимать, как этот вирус воздействует на сердца здоровых в других отношениях людей. COVID-19 произвел идеальный шторм, при котором люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, испытывают плохое самочувствие, а люди, находящиеся в группе риска, не обращаются за лечением, которое необходимо им для поддержания своего сердца в здоровом состоянии. Сердце и вся сосудистая система находятся в опасности, и мы должны действовать прямо сейчас. Сегодня у нас есть уникальная возможность объединиться, задействовать свои навыки и действовать, повинуясь зову своего сердца».

Сердечно-сосудистые заболевания могут быть вызваны множеством причин: курением, диабетом, высоким кровяным давлением, ожирением и загрязнением воздуха. Для борьбы с этими явлениями Всемирная федерация сердца призывает к изменению поведения не только отдельных людей, но и общества в целом. С учетом того, что в основе работы WHF лежит принцип равенства и справедливости, совершенно необходимо обеспечить физическую и финансовую доступность здравоохранения, здорового питания и здорового образа жизни для всех людей. Примерами таких решений для органов власти и населения является регулирование оборота вредных для здоровья продуктов с одновременным созданием среды, благоприятной для здоровья человека. Учитывая сложившуюся ситуацию, Всемирная федерация сердца также призывает к стимулированию и принятию безотлагательных защитных мер в отношении медицинских учреждений, работающих на «переднем крае».  

Всемирная федерация сердца приступила к глобальному исследованию взаимного влияния сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19 для более глубокого понимания результатов вмешательства и факторов риска для госпитализированных пациентов с COVID-19.

Кроме того, она начинает серию дискуссий, нацеленных на поиск возможностей обусловить поведенческие и социальные изменения, способные победить сердечно-сосудистые заболевания. Примите участие в первой дискуссии 29 сентября в 15:00 CET.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу http://worldheartday.org

Контакты для прессы: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1280905/World_Heart_Federation_Logo.jpg

Related Links

http://worldheartday.org

SOURCE World Heart Federation

Also from this source

World Heart Federation says perfect storm for heart disease...

La World Heart Federation avisa de una tormenta perfecta para la...

Explore

More news releases in similar topics