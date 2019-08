Počas osláv svojho 30. výročia bude značka DKNY propagovať tvorivého ducha New Yorku prostredníctvom kampane a videa, ktoré predstaví miestne talenty Halsey a The Martinez Brothers

Značka DKNY už dávno naplnila svoje poslanie poskytnúť progresívne a zároveň praktické oblečenie svojim fanúšikom na rôzne príležitosti, a tak si na tohtoročnú jesennú kampaň 2019 pripravila sériu typických príbehov z New Yorku o uznávaných a vplyvných osobnostiach z oblasti kultúry. Halsey aj The Martinez Brothers sú hviezdy, ktoré sa vypracovali sami, vďaka čomu z nich vyžaruje sympatická sebadôvera, nezameniteľný štýl a talent na každom jednom snímku. Spoločne stelesňujú tvorivosť lákajúcu mladých ľudí do mesta, v ktorom sa aj dnes dajú napĺňať tie najodvážnejšie sny.

Počas kampane Halsey a The Martinez Brothers predvedú tie najkultovejšie kúsky z dielne DKNY určené pre sezónu 2019: kárované obleky, riflové „athleisure" oblečenie s leoparďou potlačou pre dámy, nové strihy, klasické oblečenie na von a jednoduché doplnky pre mužov. S jasným čierno-bielym vzorom zdôrazneným výrazným červeným logom nám kampaň značky DKNY pripomína deväťdesiate roky, je inovatívna a tradičná zároveň.

„DKNY predstavuje duch New Yorku. Jeho rôznorodosť a dynamiku. Je v nej tvrdá práca a tiež trošku osudu. Hovorí sa, že keď včela odletí priďaleko od svojho úľa, zomrie. DKNY mi pomáha udržať si domov v srdci a zázrak v mysli. Je pre mňa cťou, že môžem byť súčasťou osláv 30. výročia tejto značky." Punkový zmysel pre krásu, ktorý má Halsey a nenútená výrečnosť z nej robia nebojácny hlas generácie Z, a nedávny hit z prvých priečok Billboardu „Without Me" potvrdil jej jasné miesto medzi globálnymi hviezdami. Halsey má svoju púť k newyorským pruhom istú, je stelesním grácie s ohňom v tele, ktorý velí nespútaným silám mesta a dláždi cestu k pozitívnym zmenám.

Z Bronxu na parížske bulváre a odtiaľ na exotické ostrovy, The Martinez Brothers, dokázali premeniť svoje know-how v oblasti vysokej módy na hviezdnu kariéru dídžejov, ktorí dnes produkujú vlastnú pôvodnú hudbu a sú pravidelnými hosťami mnohých svetovo najznámejších nočných klubov. „Narodili sme sa a vyrástli sme v Bronxe. Máme to šťastie, že sme prostredníctvom hudby našli svoju vášeň. Doviedla nás do najvzdialenejších kútov sveta a na našich cestách sme stretli obrovské množstvo ľudí a zažili tie najbláznivejšie veci. Na konci dňa je našim skutočným domovom stále New York. Vďaka nemu sme kto sme, je stále v nás nech sa nachádzame kdekoľvek. Počujete ho v hudbe, ktorú hráme, v tom, ako rozprávame a odráža sa aj v našom spôsobe obliekania. Preto je partnerstvo so značkou DKNY pre nás veľmi prirodzené a dokonale ladí s našim imidžom. Sme nadšení, že sme súčasťou tejto rodiny a môžeme ďalej šíriť príbeh New Yorku."

Počas týždňa módy v New Yorku v septembri sa uskutoční veľkolepá oslava 30. narodenín značky DKNY s dídžejmi The Martinez Brothers a predstavením speváčky Halsey.

