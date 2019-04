Počet dodávok solárnych modulov spoločnosti Risen Energy na novovznikajúce trhy rýchlo rastie

Prezident spoločnosti na výrobu solárnych modulov poskytol exkluzívny rozhovor agentúre Bloomberg

NINGBO, Čína, 30. apríla 2019 /PRNewswire/ -- Wang Hong, prezident čínskej spoločnosti produkujúcej solárne moduly Risen Energy Co., Ltd. nedávno poskytol rozhovor agentúre Bloomberg, v ktorom vyjadril názor na súčasnú pozíciu spoločnosti na globálnych trhov a rozhovoril sa tiež o budúcich plánoch. Rozhovor sa konal krátko po skončení globálneho obchodného fóra agentúry Bloomberg v New Yorku.

„V roku 2018 dosiahla celková kapacita inštalácií spoločnosti Risen Energy na celom svete 5 GW," uviedol Wang Hong počas rozhovoru. Prezentoval aj svoje myšlienky v súvislosti s kritériami spoločnosti Risen Energy na výber trhov, na ktoré sa v budúcnosti bude sústrediť pri svojej expanzii. „Risen Energy nemá v tejto oblasti mnoho kritérií. Spoločnosť plánuje rozvojové a realizačné stratégie smerujúce k expanzii na cieľové trhy na základe konkrétnych charakteristík daného trhu, nakoľko každý z nich má odlišné atribúty."

Počas rozhovoru sa Wang Hong vyjadril aj k situácii na vietnamskom trhu, na ktorom sa spoločnosť Risen Energy stretáva s rýchlym rozvojom. „Len rok po tom, čo sme vstúpili na trh tejto krajiny, sa nám podarilo získať viac než 10-percentný podiel a očakávame, že toto číslo ešte porastie," uviedol Wang Hong. „Objem energie, ktorú produkujú solárne moduly spoločnosti Risen Energy dodané podnikom vo Vietname, dosiahol 312 MW len v roku 2018, čo znamená 30 percent trhu."

„Na rastúci dopyt po solárnych produktoch zo strany globálneho trhu naša spoločnosť odpovedala zvýšením výrobnej kapacity v priebehu ostatných rokov a v roku 2019 očakávame až dvojnásobné medziročné zvýšenie," vysvetlil Wang Hong, keď popisoval rast kapacity výrobných závodov firmy Risen Energy na celom svete. „V súčasnosti je väčšina našich výrobných podnikov v Číne, ale spoločnosť zvažuje rozšírenie výrobnej kapacity aj mimo domáci trh."

„S postupným poklesom nákladov spojených s výrobou solárnej energie bude dopyt po solárnych aplikáciách nevyhnutne rásť," odpovedal Wang Hong na otázku agentúry Bloomberg, či je výrazný dopyt po solárnych produktoch z Austrálie a niektorých častí USA krátkodobý alebo udržateľný.

Na webovej stránke https://v.qq.com/x/page/z08594xyk1o.html nájdete celý videozáznam exkluzívneho rozhovoru s Wang Hongom v New Yorku.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd