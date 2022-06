Pockenvirus-Impfstoffkandidat von EpiVax voraussichtlich wirksam gegen Affenpocken

PROVIDENCE, R. I., 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. („EpiVax") gibt bekannt, dass das Unternehmen VennVax, einen Pockenimpfstoffkandidaten entwickelt hat, dem eine hohe Wirksamkeit gegen Affenpocken vorausgesagt wird . Die Entwicklung dieses Impfstoffs wurde von den National Institutes of Health (SBIR grant #R43AI058376) finanziert. Das Unternehmen ist auf der Suche nach einem strategischen Partner mit Kapital und Erfahrung in fortgeschrittener präklinischer Entwicklung und klinischen Studien, um diesen „Epitop-basierten Impfstoff" in klinische Studien zu überführen. Obwohl die US-Regierung über zwei Vacciniaviren-Impfstoffe für Pocken und Affenpocken verfügt, könnte ein Impfstoff der nächsten Generation eine dosisschonende Strategie bieten, die die Verfügbarkeit eines der Impfstoffe erhöht und die Sicherheitsrisiken des anderen vermeidet.

Als Experten auf dem Gebiet der T-Zell-Biologie haben die Wissenschaftler von EpiVax seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 neuartige T-Zell-Epitop-Impfstoffe entwickelt. Dieser Impfstoff wird VennVax genannt, weil er durch die Definition von konservierten Elementen zwischen Vaccinia (dem Kuhpockenvirus) und Pocken (der Krankheit, gegen die der Vaccinia-Impfstoff schützt) entwickelt wurde. Diese konservierten Elemente (T-Zell-Epitope) sind auch bei Affenpocken konserviert. Erste Studien an HLA-transgenen Mäusen zeigten 100 % Überlebensraten.

EpiVax hat in diesem Jahr auch Fortschritte bei einem neuen Impfstoff gegen die Vogelgrippe erzielt, der ein immunologisch verändertes H7N9-Hämagglutinin (HA)-Impfantigen enthält. In Mausmodellen wurde dadurch die Immunogenität und Wirksamkeit erhöht. Die Veröffentlichung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben von Human Vaccines & Immunotherapeutics im Jahr 2022.Dies folgt auf vielversprechende Ergebnisse für einen Q-Fieber-T-Zell-Impfstoffkandidaten , der im Mai 2022 in Frontiers in Immunology veröffentlicht wurde, in Kooperation mit Wissenschaftlern des Massachusetts General Hospital.

Dr. Lenny Moise, Director of Vaccine Research bei EpiVax, sagte zum Potenzial der T-Zell-Impfstofftechnologie: „Wir sind optimistisch, was die Zukunft von Impfstoffen angeht, die die T-Zell-Immunität ausnutzen. Unser auf T-Zellen ausgerichteter Pockenimpfstoff zeigt, dass es möglich ist, sich vollständig gegen die Krankheit zu schützen, ohne eine Antikörperreaktion hervorzurufen. Und wenn Antikörper benötigt werden, können ganze Antigene modelliert werden, um stärkere T-Zell-Reaktionen auszulösen und so die Wirksamkeit des Impfstoffs zu erhöhen."

Informationen zu EpiVax:

EpiVax ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Vorhersage von T-Zell-Epitopen, Immunmodulation und die schnelle Entwicklung von Impfstoffen spezialisiert hat. EpiVaxs Immunogenitäts-Screening-Toolkits für Therapeutika und Impfstoffe, werden zur Förderung der Forschung einer globalen Liste von Unternehmen eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.epivax.com .

Pressekontakt:

Katie Porter, Managerin für Geschäftsentwicklung

EpiVax

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg

SOURCE EpiVax Inc.