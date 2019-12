Podcast do Embarque na Viagem ganha destaque na rádio JB FM

RIO DE JANEIRO, 4 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A recente ampliação da produção de podcasts tem incentivado a criatividade de produtores e abraçado um número cada vez maior de consumidores. Por isso, há podcasts de temas interessantes para nichos específicos, como o Embarque na Viagem, voltado ao turismo.

O podcast é uma publicação digital e on-line em áudio, geralmente produzida em formato de programas dos mais diversos temas. Pode parecer estranho, mas já há 21 milhões de brasileiros que escutam podcasts com frequência, o que representa 13% da população. Os dados foram coletados pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) e pela TV Globo.

O Spotify divulgou recentemente que houve um crescimento de 330% no número médio de ouvintes diários de podcasts no mundo entre abril de 2017 e o mesmo mês de 2018. No total, 32% dos usuários ativos ouvem podcasts quando se utilizam dos serviços do Spotify.

A formação do público que seleciona essa mídia em vez de outras — como vídeo, texto ou imagem — depende de uma adaptação marcadamente cultural. Isso porque, criar um novo hábito demanda uma abertura e disposição do indivíduo.

"O podcast aproxima o ouvinte, e com o feedback que recebemos pelo engajamento nas redes sociais nos adaptamos ao que os ouvintes querem ouvir", destaca Naira Amorelli, fundadora do Portal Embarque na Viagem e apresentadora do Podcast de turismo da rádio JB FM (99.9).

Com a apresentação da Turismóloga Naira Amorelli, o Podcast Embarque na Viagem destaca os destinos mais cobiçados do planeta, levando aos ouvintes da rádio JB FM (99,9), curiosidades, dicas de hospedagem, gastronomia, passeios e estilo de vida.

Você pode ouvir o 'Embarque na Viagem' em jb.fm/podcast/embarque-na-viagem-2 , e também nas principais plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, iTunes, stitcher, podtail entre outros. Nesse podcast você encontra dicas de lazer, entretenimento, turismo e gastronomia, tanto com informações gerais para qualquer viagem quanto com dicas para destinos específicos.

