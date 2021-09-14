Podcast 製作人和時裝企業家獲評為「年度全國人事服務員工」

ASA 總裁兼行政總裁 Richard Wahlquist 表示：「人事和招聘服務公司為全國各地的僱員提供成功的機會。我們的年度全國人事服務員工和全明星都是傑出人士，他們與人事服務公司合作，使他們的生活變得更好。」

由 PMC Insurance 分部 StaffPro3 贊助的年度全國人事服務和全明星獎旨在表揚人事服務成功個案中的前臨時或合約僱員的非凡故事，而這些故事最能體現業界連接和靈活性的關鍵訊息。

9 月 28 日至 30 日，在丹佛 Gaylord Rockies Resort & Convention Center 舉行的 ASA Staffing World® 年度大會和博覽會上將會向 Kienitz 致敬。

年度全國人事服務員工

辦公室文職及行政界別

Souphak Kienitz

Kienitz 希望尋找一份職業，讓她靈活賺取收入，同時又可以發展她即將推出的服裝品牌 Jay Victoria。她獲轉介至 Advent Talent Group，在那裡她能夠與招聘人員坦誠地分享她的個人和職業目標，包括她對靈活性的需求。這與她以前的求職經歷相比是一個可喜的變化。不久，Advent 為 Kienitz 提供了 Minneapolis Foundation 兼職臨時櫃台接待員的機會。Minneapolis Foundation 是促進公民參與和社區投資的組織。她努力工作和專注奉獻，吸引了基金會領導層的注意，而 Kienitz 很快獲全職聘用，擔任基金會 Podcast 節目「Conversations With Chanda」的製作人。她的服飾品牌亦即將推出。

工程、資訊技術和科學界別全明星

Katie Brewer

Brewer 利用僱用人員服務把握她的未來。被前雇主裁員後，Brewer 希望找方法來培養進入技術領域所需的技能，而無需攻讀 4 年大學。在 2020 年的夏天，她接受面試並獲選參加年度專業資源 (dba YUPRO) [email protected] 資訊科技留居計劃。這項計劃讓她作為社交媒體公司的合約人員，同時繼續學習重要的技術培訓課程。此留居合約計劃提供新的機會，並支援她發展成為專業人士。Brewer 不僅學習新技能，而且還很快開始領導項目和培訓新的實習生。憑著努力工作和專注奉獻，Brewer 獲得了在 Facebook 擔任全職工作所需的經驗和技能。

醫療保健界別全明星

Margaret Khan

Khan 利用靈活的僱用人員服務在她的家鄉支援一間醫療保健診所。2007 年，Khan 來到美國為以支援一名身患殘疾的家庭成員。在獲得護理學的副學士和學士學位後，她開始在 Health Carousel 擔任旅遊護士。這個角色為她提供靈活性，可以照顧親人，並回到烏干達支援當地的一間醫療保健診所。如今，Khan 還與 Health Carousel 的國際團隊合作，以幫助烏干達的其他護士在美國進行牌照考試。

工業界別全明星

Li Yan Zhang

與 AtWork Group 合作幫助 Zhang 重新獲得工作。移民到美國後，Zhang 在當地一間諾克斯維爾餐廳開始每天輪班工作 12 小時。很可惜，在購買房子後，她因疫情限制而失業。Zhang 隨後轉到 AtWork Group 當地分公司尋找新工作，並被安置在一家塑膠製造商 Lifetime Products 公司工作。她的智慧和辛勤工作很快就贏得讚譽，因而獲得全職職位，為她提供更多空閒時間與親友共聚。

專業管理界別全明星

Eronger Kornegay III

與 Cella Inc. 的合作讓 Kornegay 能夠實現家庭承諾。在照顧母親時，Kornegay 的母親要求他答應會回到學校。他同時擔任 3 份工作，以盡可能獲得最多營銷經驗，並到 Cella Inc. 尋求協助。Cella 為他找到在 Nutanix 電腦軟件公司的營銷經理合約職位。他的非凡幹勁和決心讓他獲得 Nutanix 的永久職位，而當時他同時還在攻讀學士學位。

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Megan Sweeney

703-253-1151

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