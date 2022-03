Podcasts corporativos ganham força e impulsionam comunicação nas empresas

Um dos pontos de destaque na criação de podcasts para empresas é o seu baixo custo de produção, principalmente comparado ao formato vídeo que demanda altos investimentos em edição. Uma outra vantagem é a possibilidade de aprofundamento em temas de destaque das corporações, funcionando como um programa de rádio da nova era da comunicação nas empresas.

Para as organizações, a flexibilidade e a versatilidade dos Podcasts são uma oportunidade para estimular profissionais a se atualizarem, absorver novas práticas do mercado e viabilizarem informações e conteúdos privilegiados de grandes executivos e C-levels renomados.

Segundo Lúcio Júnior, Diretor geral do Grupo Sada, CEO do Open Mind Brazil e criador do Podcast Open Mind Talks, os podcasts representam uma evolução da rádio e possuem um papel importante no dia a dia dos negócios e de grandes empreendedores e corporações:

"As rádios se transformaram e evoluíram. Hoje temos os podcasts como uma ferramenta de comunicação flexível. Podemos nos manter atualizados dentro dos nossos carros indo para uma reunião, ou ouvindo um podcast fazendo um exercício na academia. É um conteúdo que estará sempre ao nosso alcance, e isso é extraordinário para o dia a dia atribulado de grandes profissionais e executivos, que conseguem não apenas se informar, mas gerar networking, ideias e impulsionar tomadas de decisão".

Lúcio reforça a importância de produzir um Podcast corporativo de qualidade, em uma infraestrutura profissional, com um apoio técnico qualificado:

"Gravar um Podcast em uma infraestrutura profissional fez toda a diferença para o projeto Open Mind Talks. Nossa audiência é formada integralmente por grandes executivos, que se preocupam diariamente com a tríade: qualidade, experiência e expertise em seu dia a dia. Oferecer uma sonorização assertiva, uma trilha adequada e uma edição caprichada foi primordial para o sucesso do projeto, e tudo isso só foi possível contratando o estúdio certo".

Assim como o Open Mind Talks, outros grandes podcasts foram produzidos pela empresa de streaming e tecnologia, Cross Host.

Segundo Jailton Santos, fundador e diretor da Cross Host, os Podcasts são a grande tendência da comunicação corporativa e podem ser um canal importante para diminuir a distância entre líderes, CEOs e colaboradores, porém, é necessário investir em personalização:

"Os Podcasts empresariais são a grande tendência da comunicação corporativa. As empresas podem informar, aproximar lideranças de seus colaboradores, trabalhar conteúdos institucionais e motivar suas equipes. Mas é preciso investir em qualidade, tecnologia e principalmente personalização. É preciso despertar o prazer em ouvir um Podcast e tudo isso só é possível com qualidade técnica e criatividade"

Com 17 anos de atuação, a Cross Host conta com estúdios de gravação espalhados por São Paulo e pelo grande ABC paulista e oferece ambientes exclusivos para produção, edição e distribuição de podcasts corporativos, além de serem especialistas em eventos digitais e lives customizadas para empresas.

Para mais informações sobre Podcasts corporativos, acesse

Estúdio Podcast

Assessoria de imprensa

Cross Host

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766880/DSC02482.jpg

FONTE Cross Host

SOURCE Cross Host