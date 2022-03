Podczas MWC Barcelona, Huawei wraz z klientami i partnerami, wytycza drogę ku niskoemisyjnej, inteligentnej przyszłości

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- W ramach trwających w Barcelonie targów Mobile World Congress (MWC) 1 marca odbyło się wydarzenie Global Digital Power Forum 2022, któremu przyświecało hasło „Wytyczanie drogi ku niskoemisyjnej, inteligentnej przyszłości" („Lighting Up a Low-Carbon Smart Future"). W forum tym udział wzięło niemal 200 klientów i organizacji branżowych z całego świata. Liderzy branży wymienili się poglądami na temat innowacyjnych, ekologicznych sieci niskoemisyjnych i centrów danych oraz promowania rozwoju czystej energii. Spółka Huawei zaprosiła swoich klientów i partnerów do uczestniczenia w ceremonii „Wytyczanie drogi ku przyjaznej dla środowiska przyszłości branży" („Lighting up a Green Future for the Industry"), której celem jest skierowanie dostawców na ścieżkę niskoemisyjną.