Podczas targów CES 2021 KOHLER zaprezentuje swoją rozbudowaną ofertę rozwiązań inteligentnego domu, koncentrując się na dobrym samopoczuciu i bezdotykowych rozwiązaniach w kuchni i łazience

„Umacniając naszą pozycję światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych technologii inteligentnego domu, dostarczamy produkty, które umożliwiają konsumentom bezproblemowe korzystanie z zalet bezdotykowych i zintegrowanych rozwiązań, które nie zajmują wiele przestrzeni ani nie przyczyniają się do jej złożoności - powiedział David Kohler, prezes i dyrektor generalny Kohler Co. - Jeżeli chodzi o technologię w domu, uważamy, że równowaga w tym zakresie jest delikatna i będziemy kontynuować wprowadzanie pionierskich możliwości bezproblemowego sterowania, zarówno w łazience, jak i w kuchni, a wszystko to z dbałością o komfort życia i lepsze samopoczucie".

Podczas wirtualnych targów CES 2021 firma Kohler prezentuje nowe produkty, które wzbogaciły jej ofertę rozwiązań inteligentnego domu:

Wanna relaksacyjna Stillness: ta dostarczająca wielu wrażeń wanna czerpie inspirację z japońskiej kąpieli leśnej, czyli shinrin-yoku. Woda, światło, mgła i zapach stapiają się ze sobą, tworząc wciągającą podróż zmysłów, mającą na celu ukojenie umysłu, rozluźnienie ciała i regenerację ducha. Wanna Stillness zapewnia bezpieczne miejsce, w którym możemy zadbać o siebie i nasze dobre samopoczucie, przekształcając zwyczajną łazienkę w przestrzeń spa, sprzyjającą cichemu treningowi uważności (mindfulness). Kąpiel rozpoczyna się napełnieniem wody z dna wanny, która przelewana jest do pojemnika z drewna Hinoki, aby stworzyć kojący dźwięk. Wanna jest otoczona oświetleniem o pełnym spektrum kolorów, które wprawia w doskonały nastrój i pozwala na doświadczenie koloroterapii. Następnie na powierzchni wanny Stillness pojawia się mgła, pogłębiając tym samym odczucie głębokiego relaksu. Co więcej, istnieje możliwość dodania olejków eterycznych do urządzenia emitującego mgiełkę (experience tower), które delikatnie uwalnia orzeźwiające zapachy, pobudzając zmysły i poprawiając koncentrację.

Inteligentna toaleta Innate: toaleta ta jest najnowszym produktem w ofercie inteligentnych rozwiązań firmy Kohler. Linia produktów Innate obejmuje wszystkie funkcje związane z komfortem, wygodą i czystością, których użytkownicy oczekują od szerokiej oferty inteligentnych toalet firmy Kohler, dostępna jest jednak w bardziej przystępnej cenie. Zestaw zawiera podgrzewaną deskę klozetową, automatyczne otwieranie i zamykanie, intuicyjną obsługę zdalną oraz funkcję osobistego bidetu. Ponadto, jako że wielu właścicieli domów poszukuje kolejnych projektów do samodzielnego montażu, linia Innate charakteryzuje się łatwą instalacją z zastosowaniem systemu Ready Lock.

Bezdotykowa bateria łazienkowa: bezdotykowa bateria łazienkowa umożliwia bezdotykową aktywację podczas mycia rąk, mycia zębów i innych codziennych czynności. Możliwość umycia rąk po zakończeniu korzystania z łazienki, bez dotykania uchwytów baterii zmniejsza potencjalne rozprzestrzenianie się bakterii i innych drobnoustrojów. Kohler wprowadza na rynek zintegrowaną baterię z wbudowanymi czujnikami oraz modułem zdalnego sterowania, co pozwala na dodanie tej funkcji do każdej baterii łazienkowej KOHLER wyposażonej w jeden system odkręcania i zakręcania wody.

Współpraca Kohler i Phyn: w 2021 roku Kohler wprowadzi na rynek dwa produkty pod wspólną marką z firmą Phyn – urządzenie do monitorowania zużycia wody w całym domu firmy KOHLER wspomagane technologią firmy Phyn – wersję do samodzielnego montażu oraz wersję Pro z automatycznym zamknięciem dopływu wody. Wspomniane produkty odzwierciedlają nieustanną ewolucję działalności spółki, koncentrującą się na bezpieczeństwie wodnym i zapewnieniu poczucia komfortu. Oba produkty wykorzystują opatentowaną przez Phyn, najlepszą w swojej klasie analizę fal ciśnieniowych o wysokiej dokładności w celu monitorowania przepływu wody, aby natychmiast powiadomić właściciela domu o wykryciu nieszczelności w dowolnym miejscu w domu oraz aby zapewnić szczegółowy wgląd w sposób, w jaki każde urządzenie wykorzystuje wodę. Wersja do samodzielnego montażu umieszczana jest pod jednym zlewem i może zostać łatwo zainstalowana przez właściciela. Wersja Pro jest instalowana bezpośrednio do przyłącza wodociągowego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oraz umożliwia zminimalizowanie kosztownych usterek dzięki funkcji automatycznego zamknięcia dopływu wody.

Nieustannie koncentrując się na udoskonalaniu rozwiązań tak, aby przynosiły one korzyści konsumentom, firma Kohler udoskonaliła szereg technologii inteligentnego domu, które uwzględniają nowe funkcje:

Kolekcja baterii kuchennych KOHLER Konnect z funkcją głosową i bezdotykową oferuje teraz polecenie „umyj ręce", które przeprowadza konsumentów przez zalecane czynności związane z prawidłowym myciem rąk, aktywując wodę do zwilżenia i spłukania, wraz z instrukcjami dźwiękowymi dotyczącymi namydlania i mycia;

Kohler Power uruchamia pierwszą na rynku funkcję głosową, pozwalającą właścicielom domów na dostęp i aktywację funkcji ich agregatów prądotwórczych poprzez proste polecenia głosowe. Wykorzystując inteligentne urządzenia, użytkownicy, gdziekolwiek się znajdują, mogą z łatwością skontrolować działanie agregatu KOHLER. Taki swobodny i wygodny dostęp gwarantuje, że dom będzie funkcjonował optymalnie, zaś jego właściciele, podczas swojej nieobecności, będą mogli zachować spokój ducha.

Kohler zamierza kontynuować wprowadzanie na rynek nowych innowacji produktowych i umacnianie pozycji lidera w branży, organizując pierwszą w historii, dwudniową imprezę multimedialną, [email protected] , zaplanowaną na 2 i 3 lutego. Dodatkowe informacje o tym wydarzeniu oraz rejestracja są możliwe na stronie Kohler.com/AtHome.

Więcej szczegółów na temat produktów dla inteligentnego domu można znaleźć na stronie www.kohler.com/smarthome lub kontaktując się z firmą Kohler telefonicznie pod numerem 1-800-4KOHLER.

Kohler Co.

Firma Kohler Co. została założona w 1873 r. i ma swoją siedzibę w Kohler, w stanie Wisconsin. Jest to jedno z najstarszych i największych prywatnych przedsiębiorstw w Ameryce, zrzeszające prawie 35 tysięcy współpracowników. Dysponując ponad 50 zakładami produkcyjnymi na całym świecie, Kohler jest światowym liderem w produkcji wyposażenia kuchni i łazienki, silników i systemów zasilania, najwyższej klasy szafek, kafelków i oświetlenia oraz właścicielem/operatorem dwóch najlepszych na świecie pięciogwiazdkowych ośrodków turystycznych i golfowych znajdujących się w Kohler, w stanie Wisconsin oraz w St. Andrews w Szkocji.

W miarę jak domy stają się coraz bardziej zintegrowane, Kohler koncentruje się na tym, aby poprzez przemyślane wzornictwo i inteligentną technologię sprawiać, że codzienne życie stanie się lepsze. Firma podchodzi do projektowania łazienek z takim samym zaangażowaniem, precyzją i dbałością, jakie charakteryzują umacnianie obecności marki na rynku globalnym od ponad wieku.

KONTAKT:

Vicki Valdez Hafenstein

Kohler Public Relations

e-mai: [email protected]

www.kohler.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1396922/KOHLER_Touchless_Bathroom_CES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

