Moduł [email protected] rozpoczyna światową rewolucję w zakresie ekologicznej energii i wprowadza erę zerowej emisji netto.

NINGBO, Chiny, 11 czerwca 2021 /PRNewswire/ -- Podczas cieszących się niezwykle wysoką frekwencją targów SNEC 2021 spółka Risen Energy Co, Ltd („Risen Energy"), czołowy producent najwyższej klasy produktów fotowoltaicznych, przykuła uwagę wystawców i uczestników premierą [email protected], pierwszego w branży seryjnie produkowanego modułu fotowoltaicznego o mocy do 700W.

Zaprezentowany 3 czerwca moduł [email protected] zwiastuje nadejście ery PV 7.0 i zapowiada bardziej stabilną wydajność i wyższą generację mocy w pojedynczej płycie krzemowej o rozmiarze 210 mm. [email protected] to skrót od New Tunneling oxide/amorphous-Si (@) N-type technology. Symbol „@" oznacza łączną pasywację tlenku (o) i amorficznego krzemu (a). Dzięki technologii [email protected] Risen Energy jest w stanie rozwiązać problem wysokiego współczynnika rekombinacji powierzchniowej tradycyjnego ogniwa PERC na powierzchniach metalowych, co poprawia Voc i wydajność ogniwa. [email protected] jest najnowszym przykładem na to, jak Risen Energy wykorzystuje swoją przodującą w branży technologię modułową, aby sprostać rosnącemu ogólnoświatowemu zapotrzebowaniu na zieloną rewolucję energetyczną i ma swój udział w osiągnięciu celu zerowej emisji netto.

„W miarę jak świat kontynuuje swoją podróż w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, zdolność wytwórcza zielonej energii rośnie w szybkim tempie. Na rynku pojawiły się setki nowych firm, zaś branża fotowoltaiczna stoi w obliczu bezprecedensowego napływu możliwości i wyzwań. Nasze krajowe instytucje naukowo-badawcze i laboratoria z międzynarodowymi certyfikatami umożliwiły Risen Energy zajęcie pozycji przewodniej w tej transformacji. Dzięki naszym najnowszym modułom fotowoltaicznym opartym na platformie z płyt krzemowych o średnicy 210 mm możemy skutecznie obniżyć koszt kilowatogodziny, generować najwyższe możliwe przychody dla klientów oraz przyczynić się do ogólnoświatowej redukcji emisji dwutlenku węgla" - oświadczyła spółka Risen Energy Co, Ltd.

Moduł fotowoltaiczny [email protected] 700W o wysokiej mocy wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak nieniszczące cięcie połówek ogniw fotowoltaicznych, magistrale typu multi-busbar (MBB) i pakowanie o wysokiej gęstości, aby poprawić wydajność i skutecznie zmniejszyć ryzyko pękania ogniw i hotspotów. Ponadto moduł łączy w sobie zalety i uzupełnia technologie ogniw fotowoltaicznych nowej generacji TOPCon i HJT. W rezultacie [email protected] może zaoferować sprawność modułu na poziomie 22,5 procent, przy kontrolowanych kosztach w ramach standardów produkcji masowej.

[email protected] jest również doskonałym przykładem nowej serii produktów Risen Energy o niskim napięciu i wysokim natężeniu prądu. Produkty niskonapięciowe, takie jak płyty krzemowe o rozmiarze 210 mm, mogą przenosić większe obciążenia i zapewniać większą moc zainstalowaną. Według szacunków w porównaniu do tradycyjnych modułów o rozmiarze 182 mm i mocy 540 W, [email protected] znacznie zwiększa wydajność generowania energii i stabilną wydajność przy jednoczesnej redukcji kosztów. Moduł zapewnia zmniejszenie powierzchni użytkowej o 6,6 procent i zwiększenie mocy zainstalowanej o 29,63 procent - obniżając całkowite koszty BOS o 6,68 do 8,95 procent, a koszty LCOE o 4,84 do 6,16 procent.

W obliczu zbliżającej się wielkimi krokami ery PV 7.0, wprowadzenie [email protected] ma szansę wynieść ten rynek na nowe wyżyny. Spoglądając w przyszłość, Risen Energy będzie nadal wykorzystywać swoje wiodące technologie, aby dotrzymać kroku aktualnym rynkom wytwarzania energii, promować redukcję kosztów LCOE i w efekcie przynosić większą korzyść klientom. Jednocześnie firma będzie nieustannie inwestować w badania i rozwój, aby sprostać potrzebom rewolucji ekologicznej energii i zapoczątkować globalną erę zerowej emisji netto.

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Firma sklasyfikowana jest jako kluczowy dostawca w łańcuchu dostaw i posiada rating kredytowy „AAA". Risen Energy powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Obecność spółki na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że ma ona możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii.

