Podľa celoštátneho prieskumu spoločnosti Premise, ktorý sa uskutočnil 9. februára medzi 1 032 Ukrajincami, Ukrajinci do veľkej miery podporujú usporiadanie referenda o tom, či vstúpiť do NATO, zostať neutrálnou krajinou alebo spolupracovať s Ruskom

Prieskum spoločnosti Premise zistil, že podpora vstupu do NATO víťazí v pomere viac ako 2:1 nad voľbou neutrality – a takmer 7:1 nad partnerstvom s Ruskom

Takmer dve tretiny Ukrajincov zo vzorky vidia väčšie ekonomické výhody v spojení s Európskou úniou ako s Ruskom. Pomer uprednostňujúci EÚ pred Ruskom je 4:1

WASHINGTON, 12. februára 2022 /PRNewswire/ -- V celoštátnom prieskume, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine za jediný deň medzi 1 032 Ukrajincami, 77 % – viac ako tri štvrtiny – respondentov uviedlo, že sú za usporiadanie referenda o tom, či vstúpiť do NATO, zostať neutrálnou krajinou alebo sa prikloniť k Rusku. Výsledky boli v prospech referenda v rámci regiónov, pohlavia a veku.

Respondenti v prieskume dostali pred zodpovedaním otázok definíciu NATO v znení „americko-európska spoločná vojenská obranná aliancia". Tu sú niektoré významné zistenia:

Ukrajinskí respondenti prevažne uprednostňovali vstup do NATO v porovnaní s neutralitou takmer v pomere dva ku jednej (55 % – 28 %). Uviedli tiež, že by hlasovali za vstup do NATO v porovnaní s partnerstvom s Ruskom v pomere 7:1 (55 % – 8 %).

Takmer 2 z 3 Ukrajincov zo vzorky (65 %) vidia ekonomické výhody vstupu do Európskej únie, čo je viac ako štvornásobok v porovnaní s tými, ktorí uprednostňujú ekonomické partnerstvo s Ruskom (14 %).

Porovnanie regiónov je dôležité, pretože západná Ukrajina bola historicky viac nacionalistická a protiruská v porovnaní s východnými Rusmi, kde existujú historické kultúrne a jazykové väzby na Rusko.

Podľa výsledkov väčšina ukrajinských respondentov z východnej Ukrajiny podporuje referendum o tom, či vstúpiť do NATO, zostať neutrálnou krajinou alebo partnerom Ruska, v pomere 64 % – 36 %.

Dokonca aj v otázke vstupu do NATO v porovnaní s partnerstvom s Ruskom, zvyčajne viac proruský východný región uprednostňuje vstup do NATO pred Ruskom v pomere 31 % – 20 %. Na východe však uprednostňujú neutralitu pred vstupom do NATO v pomere 38 % – 31 %, čo je príliš málo na to, aby to bolo štatisticky významné.

Celkovo možno povedať, že na otázku, či si vybrať medzi neutralitou alebo vstupom do NATO v porovnaní s partnerstvom s Ruskom, by 69 % obvykle proruských respondentov vo východnom regióne volilo neutralitu/NATO v porovnaní s 20 %, ktorí by volili partnerstvo s Ruskom.

Na druhej strane, nálada medzi západoukrajinskými respondentmi o referende a vstupe do NATO bola podľa očakávania prevažne v prospech oboch. 92 % obyvateľov západnej časti je za referendum v porovnaní s 8 %, ktorí sú proti. O tom, či vstúpiť do NATO, byť neutrálnou krajinou alebo partner Ruska, je 81 % za vstup do NATO, 11 % za neutralitu a len 3 % (štatisticky ekvivalentné nule) za partnerstvo s Ruskom.

Niet pochýb o tom, že celkovo ukrajinskí respondenti v tejto vzorke vidia väčšie ekonomické výhody v spojení s Európskou úniou ako s partnerstvom s Ruskom a jeho spojencami. Takmer 2 z 3 Ukrajincov zo vzorky (65 %) vidia ekonomické výhody zo susedstva s Európskou úniou, čo je viac ako štvornásobok v porovnaní s tými, ktorí uprednostňujú ekonomické partnerstvo s Ruskom (14 %). Dokonca aj medzi respondentmi z východného regiónu je pomer pri výbere EÚ pred partnerstvom s Ruskom takmer 2:1: 44 % uprednostňuje EÚ oproti 23 %, ktorí uprednostňujú partnerstvo s Ruskom.

Niet pochýb o tom, že väčšina všetkých ukrajinských respondentov je nespokojná s tým, aká je situácia na Ukrajine: 81 % hovorí, že sú nespokojní, zatiaľ čo len 12 % hovorí, že sú spokojní. Respondenti zo vzorky vo východnom regióne Ukrajiny sú o niečo viac nespokojní (82 %) ako v západnom regióne (72 %), pravdepodobne preto, že ruská okupácia a úmrtia na ukrajinskej strane východnej okupačnej zóny sú významné.

Rozdiely medzi mužmi a ženami podľa veku nie sú v žiadnej z týchto otázok významné. Zdá sa, že muži sú o niečo priaznivejšie naklonení pre vstup do NATO v porovnaní so ženami, a mladší ľudia (vo veku 18 – 29 rokov) sú o niečo spokojnejší so situáciou na Ukrajine než staršie vekové skupiny. Rozdiely však nie sú štatisticky významné.

Komentár k metodológii prieskumu Premise z 9. februára na Ukrajine:

Tieto výsledky sú založené na internetovom prieskume 1 032 Ukrajincov, ktorý sa uskutočnil 9. februára 2022 prostredníctvom aplikácie Premise pre smartfóny. Respondenti boli za svoju účasť odmenení. Na presné vyjadrenie pohlavia, veku a regionálneho rozloženia všeobecnej populácie na základe demografických údajov z roku 2020 z World Pop boli použité poststratifikačné váhy.

[POZNÁMKA POD ČIAROU: Premise využil https://www.worldpop.org/, keďže ide o hlavný recenzovaný zdroj údajov o rozložení obyvateľstva a na Ukrajine sa od roku 2001 neuskutočnilo národné sčítanie ľudu]

