Podle nové analýzy organizace Orb Media světová mládež stále více preferuje aktivismus

Generační rozdíl se stále prohlubuje, vnímaná vládní korupce odrazuje mladší voliče

WASHINGTON, 5. září 2018 /PRNewswire/ -- Zpravodajství a analýza dat organizace New Orb Media Inc. zjišťuje, že mladí lidé upřednostňují pouliční protesty a neformální organizaci před politickými stranami a tradiční účastí. Pokračující nižší volební účast snižuje jejich vliv na výsledky voleb, přičemž 4-11 procent volby neuznává.

A rally for Zimbabwe's leading presidential challenger, Nelson Chamisa, age 40, in rural Bindura, a stronghold of the ruling ZANU-PF party. “What I can safely tell you is that Chamisa got the youth vote" Kindness Paradza, a ruling party member of parliament, said after the election.

Podle analýzy organizace Orb Media s téměř milionem odpovědí ze 128 zemí tato dichotomie angažovanosti vedla k prohloubení generačního rozdílu. U jednotlivců mladší 40 let je o 14 % vyšší pravděpodobnost, že se nebudou podílet na neformální politice, ve srovnání s občany staršími 40 let. Globální rozdíl ve volební účasti se po roce 2000 zvýšil z 1 na 5 procent, dnes na 9 až 17 procent. Jednotlivci nad 40 let se nadále stávají členy tradičních politických stran a hlasují ve větším počtu.

Vnímání vládní korupce zesiluje u mladých lidí neúčast při hlasování, protože ti, kteří věří, že jejich vláda je zkorumpovaná, budou hlasovat s pravděpodobností o 7 až 15 % nižší než osoby stejné věkové skupiny, které věří, že jejich vláda není zkorumpovaná. Pro osoby starší 40 let má vládní korupce jen nepatrný negativní vliv na ochotu hlasovat.

Hranice mezi formálním a neformálním byla vždy propustná. Ulice a internet musí zákonitě ovlivňovat politiku. Dnes přesně nevíme, co to bude znamenat pro vlády na celém světě a tuto generaci, když zestárne.

Organizace Orb Media s potěšením spolupracuje s členy sítě Orb Media Network (OMN), skupiny globálních médií určujících agendu, které spolupracují při společném publikování příběhů podporujících globální dialog o kritických otázkách a získávají pozornost vlád, průmyslu, výzkumných pracovníků, občanské společnosti a veřejnosti.

Mezi členy OMN patří Tempo Media Group (Indonésie), Hindu (Indie), eNCA (Jižní Afrika), Channels (Nigérie), Folha de São Paolo (Brazílie), La Nación (Argentina), El Comercio (Peru), Dhaka Tribune (Bangladéš), SVT (Švédsko), Die Zeit (Německo), El País (Uruguay), Mail & Guardian (Jižní Afrika), El Tiempo (Kolumbie), BBC (Velká Británie), Cadena SER-Prisa (Španělsko), CBC (Kanada) a YLE (Finsko).

O organizaci Orb Media



Orb Media je nezisková novinářská organizace, která informuje o záležitostech, které jsou důležité pro milióny lidí na celém světě. Své příspěvky zveřejňujeme současně s globální sítí předních mediálních organizací, abychom podporovali globální veřejný dialog vedoucí ke změnám iniciovaným občany. Propojením původního výzkumu, analýzy dat, zpravodajství na místě a zapojené veřejnosti tvoří organizace Orb Media příběhy o tom, jak čelit společným problémům jako jednotný svět. Orbmedia.org/youth.

Pro média:



Lara Kline, larak@orbmedia.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738451/Rally_Zimbabwe_Chamisa_Bindura_ZANU_PF.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/652865/Orb_Media_Logo.jpg

Related Links

http://www.orbmedia.org