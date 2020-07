Podle renomovaných zakladatelů technologických firem, investorů a novinářů je společnost FintechOS letošním nejžhavějším start-upem v Evropě

LONDÝN, 1. července 2020 /PRNewswire/ -- V rámci soutěže The Europas již dříve získaly ocenění inovativní start-upy, jako jsou například Revolut a Starling Bank

FintechOS, globální poskytovatel technologií pro digitální transformaci bank a pojišťoven, je, podle soutěžní akce Europas Awards, nejžhavějším start-upem v oblasti finančních technologií. Soutěžní akci Europas Awards spustil v roce 2009 Mike Butcher, vydavatel webového magazínu Techcrunch a jejím cílem je udělovat ceny nejinovativnějším start-upům na evropské startupové scéně. Oznámení vítězů těchto ocenění bylo oznámeno v živém online přenosu, 25. června.

V porotě zasedli odborníci z řad zakladatelé předních evropských technologických firem, investorů a novinářů.

Podle porotců je FintechOs nejžhavějším start-upem v oboru finančních technologií v Evropě, a to proto, že "pomáhá bankám a pojišťovnám urychlit digitální transformaci a vytvářet digitální produkty od začátku do konce v řádu týdnů a nikoli měsíců. Za 24 měsíců získala firma FintechOS více než 40 klientů ze sektoru finančních služeb z celého světa."

Teodor Blidarus, generální ředitel firmy FintechOS, řekl: "Je pro nás velkou ctí, že někteří z nejrenomovanějších odborníků na technologie z celého světa, zařadili společnost FintechOS do užšího výběru nejinovativnějších start-upů v oblasti finančních technologií. Za poslední rok jsme udělali obrovský kus práce, zejména během pandemie, abychom naše technologie uzpůsobili na míru našim klientům a nabídli bankám a pojišťovnám možnost vytvářet skvělé personalizované služby pro své klienty, a to s nepřekonatelnou rychlostí. Toto ocenění v nás vzbuzuje současně pocity hrdosti a pokory. Budeme se snažit ještě více zvýšit přidanou hodnotu pro naše zákazníky, partnery a ekosystém finančních služeb v širším slova smyslu."

Společnost FintechOS dosáhla za první čtvrtletí letošního roku meziročního konsolidovaného růstu tržeb o 300 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 a ve srovnání se šesti měsíci před pandemií COVID-19 se jí podařilo zdvojnásobit počet nových zákazníků. Firma v současné době realizuje více než 20 projektů v oblasti digitální transformace a pracuje pro banky a pojišťovny ve Spojeném Království, střední a východní Evropě, jihovýchodní Asii a Severní Americe.

V posledních několika měsících, během karantény, poptávka po řešeních firmy FintechOS významně roste, a to zejména po službách v oblasti podpory online náboru, zakládání virtuálních poboček a vzdálené online podpory zákazníků přes videa a společné procházení aplikací. Cloudová technologie firmy FintechOS byla vyvinuta s cílem umožnit její rychlé nasazení, šité na míru konkrétním potřebám zákazníků a maximálně zkracující dobu od instalace do spuštění.

"Po roce 2020 by se všechny subjekty podnikající v oboru finančních služeb, od předních firem až po menší poskytovatele, měly zaměřit na nabídku digitálních finančních služeb, které budou šité na míru co nejširšímu spektru zákazníků. Bez ohledu na to, zda tyto subjekty podnikají na rozvinutém nebo novém trhu, bude nutné reagovat rychle a včas. Cílem společnosti FintechOS je urychlit tuto transformaci a pomoci bankám, pojišťovnám a dalším organizacím poskytovat lepší služby svým zákazníkům kdykoli a kdekoli," vysvětluje Sergiu Negut, spoluzakladatel firmy FintechOS.

Podle zprávy vydané časopisem CB Insights, patří společnost FintechOS mezi finančně nejstabilnější technologické společnosti v Evropě . V prosinci loňského roku firma FintechOS získala finanční prostředky ve výši 12,7 milionu eur , a to na základě financování typu Série A.

Úplný seznam výherců a finalistů soutěže The Europas si můžete prohlédnout zde .

O soutěži The Europas:

The Europas je soutěžní akce, spojená s udílením cen, která prokazuje své schopnosti vyhledávat nejlepší evropské start-upy a zůstává jedinou nezávislou a specializovanou akcí, která oceňuje evropskou startupovou scénu v oblasti technologií. Již 11 let se v rámci této soutěžní akce udělují ceny nejinovativnějších technologickým start-upům v Evropě, přičemž mezi start-upy, které byly v minulosti oceněny, patří mimo jiné Spotify, Transferwise, Soundcloud a Babylon Health).

O společnosti FintechOS

FintechOS ( www.fintechos.com ) nabízí přístup ke špičkové technologii, která urychluje digitální transformaci ve finančních institucích na 20 trzích a čtyřech světadílech. Hlavní technologie firmy FintechOS umožňuje poskytovatelům finančních služeb zkvalitňovat služby pro své zákazníky, díky automatizaci digitálních procesů a možnosti vytváření vysoce personalizovaných produktů pro každého klienta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197973/FintechOS_Logo.jpg

Related Links

https://fintechos.com



SOURCE FintechOS