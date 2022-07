Podróż do Europy: elektryczny samochód ciężarowy FOTON iBlue EV otrzymał unijną certyfikację WVTA

PEKIN, 29 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Dnia 26 lipca samochód ciężarowy FOTON iBlue EV uzyskał certyfikat europejskiej homologacji typu całego pojazdu (WVTA) wydany przez niemiecką organizację TÜV Rheinland, czołowego niezależnego wykonawcę usług badań, kontroli i certyfikacji, również jako jedna z wyznaczonych placówek technicznych, którym powierzono certyfikację WVTA.

EU WVTA certificate

Oznacza to, że samochód FOTON iBlue EV jest w pełni zgodny z wyśrubowanymi standardami wyszczególnionymi w przepisach unijnych i co za tym idzie, może by eksportowany do państw UE oraz krajów i regionów poza UE, które wymagają homologacji WVTA. Jest to pierwszy certyfikat homologacji typu pojazdów elektrycznych wydany dla pojazdów ciężarowych produkowanych przez FOTON.

Unijna homologacja WVTA, jako „przepustka" dla produktów motoryzacyjnych na rynek Unii Europejskiej, jest akceptowana na terytorium całej UE bez potrzeby przeprowadzania kolejnych testów do momentu nowelizacji przepisów zawartych w dyrektywach lub wprowadzenia zmian w pojeździe.

Samochód ciężarowy FOTON iBlue przeszedł ponad 30 badań jednostkowych w celu uzyskania homologacji WVTA, takich jak badanie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego, NVH (badanie hałasu i wibracji), systemu ostrzegania przed zmianą pasa ruchu i zaawansowanego systemu hamowania awaryjnego.

W pojeździe wykorzystano wysokowydajny akumulator o dużej gęstości mocy firmy CATL, największego na świecie producenta akumulatorów, i silnik elektryczny synchroniczny PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). Może całkowicie spełnić wymogi techniczne dla przyspieszenia od 0 do 30 km/h, przyspieszenia przy wyprzedzaniu od 30 do 50 km/h i możliwości ruszania pod górę oraz charakteryzuje się zaawansowaną strategią odzyskiwania energii hamowania i posiada tryb jazdy ECO umożliwiający przystosowanie się do różnych warunków na drodze oraz zapewnienie wyższej wydajności i zasięgu jazdy wydłużonego o 10%. Cały pojazd poddawany jest rygorystycznym badaniom obejmującym akumulator, silnik i elektroniczny system sterowania oraz ponad 800 testom statycznym. Wskaźnik redukcji zasięgu jest niższy lub równy 35% przy niskich temperaturach, przy czym duża możliwość przystosowania do warunków środowiskowych również poprawia wydajność eksploatacyjną pojazdu. Uwzględniając ukończenie 100 000 km testów wytrzymałościowych, bezpieczeństwo całego pojazdu jest również gwarantowane.

Oprócz elektrycznych pojazdów ciężarowych autobusy elektryczne FOTON również uzyskały certyfikację WVTA i od kwietnia tego roku jeżdżą po drogach Nowej Zelandii. Podczas gdy świat wkracza w erę rozwoju opartego na niskiej emisji CO2, firma FOTON również wprowadziła na rynek produkty w pełni elektryczne i produkty o napędzie opartym na wodorze, które stały się częścią krajowych systemów połączeń autobusowych, floty autobusów szkolnych i pojazdów stosowanych na lotniskach na całym świecie. Sukces, jakim jest uzyskanie homologacji WVTA dla samochodu ciężarowego FOTON iBlue EVoznacza, że firma FOTON uzyskała dostęp do najbardziej wymagającego rynku europejskiego.

