POER da GWM ganha reconhecimento global por seu excelente desempenho

A POER da GWM é um modelo inteligente de última geração da CAMINHONETE GWM. Ela pode atender melhor às necessidades dos usuários em diferentes cenários, integrando perfeitamente desempenho off-road, capacidade de carga e inteligência.

Em termos de potência, a POER da GWM conta com um motor de alta potência de 2,0T e um conjunto de potência ZF 8AT, oferecendo um sistema inteligente de tração 4x4 e bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Existem quatro modelos de condução, incluindo padrão, econômico, esportivo e 4L, que permitem aos usuários escolher os diferentes modos de condução em seu cotidiano. O forte desempenho confere a esse veículo um excelente desempenho off-road, que pode oferecer aos motoristas mais força e potência confiável para lidar com ambientes complexos de direção. Quando os motoristas dirigem em uma pista irregular ou se o veículo fica preso na lama, podem facilmente mudar para o modo 4L para ativar a função de amplificação de torque de baixa velocidade para garantir a estabilidade do veículo.

Esse modelo também conta com muitos diferenciais em termos de inteligência. Particularmente no mercado australiano, vários recursos inteligentes de assistência ao motorista podem atender às várias necessidades do usuário, como frenagem automática de emergência (AEB) e assistência de permanência de faixa (LKA), entre outros. A função AEB, em especial, pode controlar automaticamente a frenagem do veículo, em caso de emergência ou em uma distância insegura, para ajudar o usuário a evitar ou reduzir acidentes de colisão.

Desde 2021, a POER da GWM foi lançada em mais de 50 países e regiões, incluindo Austrália, Chile, Rússia, África do Sul, Egito, Oriente Médio e Laos. Ela recebeu enorme atenção e reconhecimento tanto dos meios de comunicação quanto dos usuários pelo excelente desempenho e desempenho inteligente de segurança.

"A POER da GWM mudará o cenário do mercado australiano de caminhonetes", disse Carsales, uma autoridade confiável da mídia automotiva da Austrália, após testar o veículo. No teste A-NCAP da Austrália, a POER da GWM atingiu o padrão de segurança cinco estrelas, satisfazendo todos os quesitos referentes a testes de impacto lateral e impacto lateral oposto (para ocupantes adultos e crianças), bem como no teste funcional do sistema de suporte ativo à pista. O famoso blogueiro da Rússia ECHO MOSKVY expressou seu reconhecimento sobre a POER da GWM após fazer o test drive, comentando que a POER da GWM é adequada para dirigir em várias condições de estrada com seu forte desempenho de potência.

Atualmente, a GWM lançou a POER Jingang (King Kong) e vários modelos especiais, como o Huo (que significa quente ou fogo), o Heidan (bala negra), o Lvzhuang (edição de viagem) e o Jiche (edição motociclista), a fim de enriquecer continuamente suas categorias no mercado global e oferecer aos usuários uma experiência mais diversificada.

