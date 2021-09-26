Погружение в цифровой мир: Huawei представляет 11 решений на основе сценариев

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Huawei

Sep 26, 2021, 22:30 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 27 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Во второй день конференции HUAWEI CONNECT 2021 член правления и руководитель подразделения корпоративных технологий компании Huawei Пэн Чжунъян (Peng Zhongyang) произнес вступительную речь на тему «Погружение в цифровой мир для более светлого будущего» ("Diving into Digital for a Brighter Future"), предложив три приоритетных направления (сценарий, модели и экосистема), касающихся концепции и будущего цифровой трансформации промышленной сферы. В ходе этого мероприятия компания Huawei представила 11 инновационных решений на основе сценариев для клиентов в секторах государственных услуг, транспорта, финансов, энергетики и производства. Непрерывно взаимодействуя с партнерами, компания Huawei стремится удовлетворять потребности клиентов на различных этапах цифровой трансформации, решать проблемы, использовать новые возможности для преобразования и создавать ценности для своей отрасли.

Mr. Peng Zhongyang, Huawei's Board Member, President of the Enterprise Business Group
Mr. Peng Zhongyang, Huawei's Board Member, President of the Enterprise Business Group
Tao Jingwen, Huawei's Board Member and CIO
Tao Jingwen, Huawei's Board Member and CIO
Mr. Peng Zhongyang, Huawei's Board Member, President of the Enterprise Business Group Tao Jingwen, Huawei's Board Member and CIO

Член правления и руководитель подразделения корпоративных технологий компании Huawei Пэн Чжунъян заявил следующее: «Компания Huawei продолжит погружение в цифровой мир, уделяя особое внимание сценариям, моделям и партнерам, с тем чтобы помочь клиентам добиться успеха в своей цифровой трансформации. Мы интегрируем ИКТ с реальными сценариями и процессами, а также разрабатываем новую модель консалтинга, интеграции и операционной поддержки. Мы стремимся к полному пониманию потребностей и перспектив наших клиентов с их последующим воплощением в реальность. Мы призываем партнеров перейти от деятельности в качестве каналов к полноправному партнерству, стремясь к созданию партнерской системы, которая будет расти, внедрять инновации и побеждать в сотрудничестве с Huawei».

Погружение в цифровой мир: в центре внимания — сценарии, модели и партнеры

Погружение в цифровой мир представляет собой цикличный процесс. Поскольку цифровая трансформация стала отраслевым консенсусом, произошло смещение акцента с того, нужно или нет переходить на цифровые технологии, к тому, как осуществить этот переход. Для содействия предприятиям во внедрении новейших моделей, повышении качества и эффективности, накоплении опыта и укреплении устойчивости компания Huawei выделила три приоритетных направления для погружения в цифровой мир.

Цифровизация сценариев: компания Huawei убеждена, что ключ к дальнейшей интеграции ИКТ и бизнес-процессов заложен в трех аспектах, а именно переходе от вспомогательной системы к основной/производственной системе, от кабинета руководителя к деталям операционных сценариев и от цифровизации отдельно взятой области к всеобъемлющей цифровизации всех сценариев. Компания Huawei непрерывно накапливает опыт в различных сценариях, углубляя свои знания по каждому из них, что дает ей возможность решать ключевые проблемы бизнеса в своей отрасли.

С 2016 года компания Huawei реализует всестороннюю стратегию цифровой трансформации, внедряя цифровизацию внутри себя. Член правления и ИТ-директор компании Huawei Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen) заявил следующее: «Для достижения цифровой трансформации предприятиям необходимо развивать цифровую платформу в качестве фундамента и сосредоточиться на реструктуризации бизнеса с целью поддержания успеха своей основной деятельности. Основываясь на своем собственном опыте трансформации, компания Huawei создала платформу для внедрения цифровых технологий Horiz. Эта открытая платформа будет содействовать предприятиям различных отраслей в достижении целей цифровизации и повышении глобальной конкурентоспособности».

Трансформация моделей: компания Huawei внедряет новую модель консалтинга, интеграции и операционной поддержки, помогающую клиентам успешно осуществлять цифровую трансформацию. В течение следующих пяти лет компания Huawei планирует представить более 300 индивидуальных схем обслуживания, установить более 200 стандартов обслуживания и сформировать более 800 партнеров по реализации сервисных решений.

Компания China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina), основанная в 2019 году, работает с компанией Huawei над своей цифровой трансформацией с момента своего создания и стремится к достижению выдающихся результатов за счет цифровизации. Заместитель главного управляющего компании PipeChina Лю Чжунъюнь (Liu Zhongyun) заявил: «Цифровая трансформация — это сложный, систематический и долгосрочный процесс. Цифровые платформы и данные являются ключом к цифровизации PipeChina, а также основой для погружения в цифровой мир. PipeChina продолжит сотрудничество с Huawei в области цифровой трансформации для достижения успеха на основе общих ресурсов, стандартизированной архитектуры, конвергированных данных, облачных возможностей и специализированных прикладных задач».

Разработка партнерской системы: компания Huawei полностью модернизирует партнерскую систему для обеспечения общего успеха и ее непрерывного функционирования в качестве прочной основы для развития полноправных партнеров.

Digital China Group является одним из стратегических партнеров компании Huawei по всему миру. Президент и председатель правления компании Digital China Го Вэй (Guo Wei) поделился опытом и результатами сотрудничества с Huawei в области цифровой трансформации: «В современном цифровом мире миссия «цифрового Китая» заключается в создании облачной «метавселенной» с использованием новой инфраструктуры, облачных технологий и сетей. Это будет определять новое будущее для общества. Компания Digital China стремится к сотрудничеству с Huawei и другими партнерами по экосистеме в целях погружения в цифровой мир, создания возможностей для цифровой трансформации отраслей, совместного внедрения инноваций и достижения успеха в будущем».

11 решений на основе сценариев для погружения в цифровой мир

На этом мероприятии компания Huawei представила 11 инновационных решений на основе сценариев, охватывающих пять отраслей: коммунальные услуги, энергетику, финансы, транспорт и производство — в рамках освоения инновационного потенциала цифровой трансформации.

В муниципальном секторе были представлены три ключевых решения для городских интеллектуальных двойников (City Intelligent Twins), а именно: «Унифицированное городское управление в одной сети» (Unified Urban Governance in One Network), «Сопровождаемые эксплуатационные услуги» (Assisted Operation Service) и «Безопасность с нулевым доверием» (Zero Trust Security). Это непрерывно помогает правительствам преобразовывать свои административные процессы, обеспечивая возможность построения умного города нового типа — более комфортного, инновационного, гуманистического, устойчивого и экологичного.

В энергетическом секторе системы «Интеллектуальная электростанция» (Intelligent Power Plant) и «Умная АЗС» (Smart Gas Station) помогают участникам отрасли добиваться высококачественного развития и создавать экологически чистую, низкоуглеродную, безопасную и эффективную интеллектуальную энергосистему с нулевым уровнем углеродных выбросов.

В финансовом секторе мобильные платежи и решение Digital CORE помогут преобразовать финансовые учреждения в более эффективные цифровые компании на основе экосистем. Это будет способствовать формированию полностью взаимосвязанного и интеллектуального финансового сектора на основе экосистем.

В транспортном секторе усовершенствованные решения «Умный аэропорт» (Smart Airport), «Умная ОВД» (Smart ATC) и «Комплексная транспортировка» (Comprehensive Transportation) будут по-прежнему обеспечивать удобство поездок и бесперебойную логистику, поддерживая успехи клиентов в цифровой трансформации.

И наконец, в сфере производства решение «Интеллектуальный автопроизводитель» (Intelligent Automaker) призвано повысить эффективность и опыт, а также способствовать внедрению инноваций.

Используя передовые возможности в сфере ИКТ и многолетний опыт работы в отрасли, компания Huawei давно сотрудничает с партнерами и клиентами по всему миру на различных этапах цифровой эволюции в целях обеспечения полноценной поддержки их цифровой трансформации. Как всегда, компания Huawei будет помогать клиентам повышать свою уникальную ценность, делая сильных еще сильнее.

Компания Huawei проводит конференцию HUAWEI CONNECT 2021 в режиме онлайн с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect .

Фото —  https://mma.prnewswire.com/media/1634399/Mr_Peng_Zhongyang.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1634402/Tao_Jingwen_Huawei_s_Board_Member_CIO.jpg  

 

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