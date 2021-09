Погружение в цифровой мир: Huawei представляет 11 решений на основе сценариев

Погружение в цифровой мир: в центре внимания — сценарии, модели и партнеры

Погружение в цифровой мир представляет собой цикличный процесс. Поскольку цифровая трансформация стала отраслевым консенсусом, произошло смещение акцента с того, нужно или нет переходить на цифровые технологии, к тому, как осуществить этот переход. Для содействия предприятиям во внедрении новейших моделей, повышении качества и эффективности, накоплении опыта и укреплении устойчивости компания Huawei выделила три приоритетных направления для погружения в цифровой мир.

Цифровизация сценариев: компания Huawei убеждена, что ключ к дальнейшей интеграции ИКТ и бизнес-процессов заложен в трех аспектах, а именно переходе от вспомогательной системы к основной/производственной системе, от кабинета руководителя к деталям операционных сценариев и от цифровизации отдельно взятой области к всеобъемлющей цифровизации всех сценариев. Компания Huawei непрерывно накапливает опыт в различных сценариях, углубляя свои знания по каждому из них, что дает ей возможность решать ключевые проблемы бизнеса в своей отрасли.

С 2016 года компания Huawei реализует всестороннюю стратегию цифровой трансформации, внедряя цифровизацию внутри себя. Член правления и ИТ-директор компании Huawei Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen) заявил следующее: «Для достижения цифровой трансформации предприятиям необходимо развивать цифровую платформу в качестве фундамента и сосредоточиться на реструктуризации бизнеса с целью поддержания успеха своей основной деятельности. Основываясь на своем собственном опыте трансформации, компания Huawei создала платформу для внедрения цифровых технологий Horiz. Эта открытая платформа будет содействовать предприятиям различных отраслей в достижении целей цифровизации и повышении глобальной конкурентоспособности».

Трансформация моделей: компания Huawei внедряет новую модель консалтинга, интеграции и операционной поддержки, помогающую клиентам успешно осуществлять цифровую трансформацию. В течение следующих пяти лет компания Huawei планирует представить более 300 индивидуальных схем обслуживания, установить более 200 стандартов обслуживания и сформировать более 800 партнеров по реализации сервисных решений.

Компания China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina), основанная в 2019 году, работает с компанией Huawei над своей цифровой трансформацией с момента своего создания и стремится к достижению выдающихся результатов за счет цифровизации. Заместитель главного управляющего компании PipeChina Лю Чжунъюнь (Liu Zhongyun) заявил: «Цифровая трансформация — это сложный, систематический и долгосрочный процесс. Цифровые платформы и данные являются ключом к цифровизации PipeChina, а также основой для погружения в цифровой мир. PipeChina продолжит сотрудничество с Huawei в области цифровой трансформации для достижения успеха на основе общих ресурсов, стандартизированной архитектуры, конвергированных данных, облачных возможностей и специализированных прикладных задач».

Разработка партнерской системы: компания Huawei полностью модернизирует партнерскую систему для обеспечения общего успеха и ее непрерывного функционирования в качестве прочной основы для развития полноправных партнеров.

Digital China Group является одним из стратегических партнеров компании Huawei по всему миру. Президент и председатель правления компании Digital China Го Вэй (Guo Wei) поделился опытом и результатами сотрудничества с Huawei в области цифровой трансформации: «В современном цифровом мире миссия «цифрового Китая» заключается в создании облачной «метавселенной» с использованием новой инфраструктуры, облачных технологий и сетей. Это будет определять новое будущее для общества. Компания Digital China стремится к сотрудничеству с Huawei и другими партнерами по экосистеме в целях погружения в цифровой мир, создания возможностей для цифровой трансформации отраслей, совместного внедрения инноваций и достижения успеха в будущем».

11 решений на основе сценариев для погружения в цифровой мир

На этом мероприятии компания Huawei представила 11 инновационных решений на основе сценариев, охватывающих пять отраслей: коммунальные услуги, энергетику, финансы, транспорт и производство — в рамках освоения инновационного потенциала цифровой трансформации.

В муниципальном секторе были представлены три ключевых решения для городских интеллектуальных двойников (City Intelligent Twins), а именно: «Унифицированное городское управление в одной сети» (Unified Urban Governance in One Network), «Сопровождаемые эксплуатационные услуги» (Assisted Operation Service) и «Безопасность с нулевым доверием» (Zero Trust Security). Это непрерывно помогает правительствам преобразовывать свои административные процессы, обеспечивая возможность построения умного города нового типа — более комфортного, инновационного, гуманистического, устойчивого и экологичного.

В энергетическом секторе системы «Интеллектуальная электростанция» (Intelligent Power Plant) и «Умная АЗС» (Smart Gas Station) помогают участникам отрасли добиваться высококачественного развития и создавать экологически чистую, низкоуглеродную, безопасную и эффективную интеллектуальную энергосистему с нулевым уровнем углеродных выбросов.

В финансовом секторе мобильные платежи и решение Digital CORE помогут преобразовать финансовые учреждения в более эффективные цифровые компании на основе экосистем. Это будет способствовать формированию полностью взаимосвязанного и интеллектуального финансового сектора на основе экосистем.

В транспортном секторе усовершенствованные решения «Умный аэропорт» (Smart Airport), «Умная ОВД» (Smart ATC) и «Комплексная транспортировка» (Comprehensive Transportation) будут по-прежнему обеспечивать удобство поездок и бесперебойную логистику, поддерживая успехи клиентов в цифровой трансформации.

И наконец, в сфере производства решение «Интеллектуальный автопроизводитель» (Intelligent Automaker) призвано повысить эффективность и опыт, а также способствовать внедрению инноваций.

Используя передовые возможности в сфере ИКТ и многолетний опыт работы в отрасли, компания Huawei давно сотрудничает с партнерами и клиентами по всему миру на различных этапах цифровой эволюции в целях обеспечения полноценной поддержки их цифровой трансформации. Как всегда, компания Huawei будет помогать клиентам повышать свою уникальную ценность, делая сильных еще сильнее.

Компания Huawei проводит конференцию HUAWEI CONNECT 2021 в режиме онлайн с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1634399/Mr_Peng_Zhongyang.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1634402/Tao_Jingwen_Huawei_s_Board_Member_CIO.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei