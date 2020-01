Pohjoismaiset yritykset siirtyvät julkiseen pilveen

ISG:n Provider Lens™ -raportin mukaan alueen yritykset keskittyivät innovoimaan ja muuttamaan liiketoimintaansa pilven avulla

TUKHOLMA, 3. tammikuuta 2020 /PRNewswire/ -- Pohjoismaiden alueen yritykset siirtyvät pois vanhoista IT-toimintamalleista kohti julkista pilveä. Johtavan maailmanlaajuisen teknologiatutkimus- ja konsulttiyhtiö Information Services Groupin (ISG) (Nasdaq: III) tänään julkaiseman raportin mukaan pilviratkaisujen käyttö kasvaa kaikilla toimialoilla.

Vuoden 2019 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions & Service Partners Report for the Nordics -raportin mukaan innovaatioita ja digiaikaan siirtymistä tavoittelevat yritykset hyödyntävät pilvipalveluita ja vähentävät perinteisen IT-hankinnan käyttöä. Kustannusten karsimisesta seuraavat säästöt investoidaan raportin mukaan takaisin digitalisaatio-ohjelmiin.

Raportin mukaan monet pohjoismaiset yritykset ovat omaksuneet monipilvisen lähestymistavan, ja niiden CIO:t ja CTO:t keskittyivät monivuotiseen strategiaan miettiessään, käyttääkö Amazon Web Servicesiä (AWS), Microsoft Azurea vai Google Cloud Platformia (GCP).

"Julkiset pilvipalvelut alkavat olla Pohjoismaiden markkinoilla valtavirtaa", sanoo ISG North Europen osakas ja johtaja Barry Mathews. "Pohjoismaiden IT-markkina on aina ollut Euroopan edistyneimpiä, ja siellä investoinnit julkiseen pilveen ovat kasvaneet viime vuosina."

Raportin mukaan Pohjoismaiden infrastruktuuri palveluna (IaaS) -markkina kasvaa, sillä yritykset siirtävät kriittisiä työmääriä julkiseen pilveen. Julkisen pilven käyttöönoton kasvu johtuu paremman tietoturvan tarpeesta, pilvinatiiviohjelmistojen kehityksen kasvusta sekä konttien ja mikropalvelujen käytön lisääntymisestä. AWS sai etulyöntiaseman tullessaan IaaS-markkinoille aikaisin, mutta myös Microsoft Azuren suosio Pohjoismaissa lisääntyy, kertoo raportti.

Raportin mukaan myös pohjoismainen alusta palveluna (PaaS) -markkina kasvaa, mutta verkkaisemmalla vauhdilla. Monet pohjoismaiset yritykset nykyaikaistavat nykyisiä sovelluksiaan ja luovat uusia sovelluksia pilvessä, mutta usealla organisaatiolla on vaikeuksia löytää kokeneita ja kohtuullisen hintaisia alustanvalvojia.

Raportin mukaan PaaS-palvelut ovat kuitenkin auttaneet lukuisia pohjoismaisia yrityksiä keskittämään sovelluskehitystään ja siirtymään hallinnoituun konttialustaan. PaaS-palvelut ovat myös auttaneet organisaatioita käyttämään pilvinatiiveja tekniikoita, kuten low-code- ja no-code-palveluja, palvelimettomia alustoja sekä mikropalveluita, jotka mahdollistavat jatkuvan innovoinnin ja nopeamman pääsyn markkinoille.

Raportin mukaan samaan aikaan julkisten pilvipalvelujen tarjoajat tarjoavat Pohjoismaissa integroituja hallinnointipalveluja monipilvityömäärille. Monet palveluntarjoajat ovat kehittäneet omat pilvenhallinta-alustansa (CMP) auttaakseen yrityksiä hallitsemaan työmääriä ja rahankulutusta. Useimmat tarjolla olevat pilvenhallintapalvelut ovat pilvistä ja toimittajista riippumattomia, ja monet palveluntarjoajat tarjoavat CMP:itä osana pilvipalvelupaketteja.

Vuoden 2019 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions & Service Partners Report for the Nordics -raportti arvioi 49 tarjoajan valmiudet seitsemällä osa-alueella, jotka ovat seuraavat: julkiset pilvimuutospalvelut, hallinnoidut julkiset pilvipalvelut, hallinnoidut julkiset AWS-pilvipalvelut, hallinnoidut julkiset Azure-pilvipalvelut, hallinnoidut julkiset GCP-pilvipalvelut, aPaas eli sovellusalusta palveluna, sekä IaaS eli (hyperskaalan) infrastruktuuri palveluna.

Raportti nimeää Accenturen johtajaksi viidellä osa-alueella sekä Capgeminin, DXC Technologyn, HCL:n, TCS:n ja Wipron johtajiksi neljällä osa-alueella. AWS, Fujitsu, Google, Microsoft ja Nordcloud ovat johtajia kahdella osa-alueella ja Rackspace yhdellä.

Vuoden 2019 ISG Provider Lens™ Public Cloud — Solutions & Service Partners Report for the Nordics -raportti on saatavilla ISG Insights™ -tilaajille tai kertaostona tältä sivustolta.

Tietoa ISG Provider Lens™ -tutkimuksesta

ISG Provider Lens™ -tutkimussarja on luokkansa ainoa palveluntarjoajien arviointi, jossa yhdistyvät empiirinen ja datalähtöinen tutkimus ja markkina-analyysi sekä ISG:n maailmanlaajuisen neuvonantajatiimin tosielämästä saatu kokemus ja havainnot. Yritykset saavat käyttöönsä suuren määrän yksityiskohtaista tietoa ja markkina-analyyseja avukseen alihankkijoiden valitsemisessa, kun taas ISG:n neuvonantajat käyttävät raportteja oman markkinatuntemuksensa vahvistamiseen ja ISG:n yritysasiakkaille antamiensa suositusten tukena. Tällä hetkellä tutkimus kattaa palveluntarjoajat, joiden palvelut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti niin Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa kuin Yhdysvalloissa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjoismaissa ja Brasiliassakin, sekä tulevaisuudessa muillakin markkinoilla. Lisätietoa ISG Provider Lens -tutkimuksesta saat tältä sivustolta.

Sarja täydentää ISG Provider Lens Archetype -raportteja, jotka tarjoavat ennennäkemättömän tarjoaja-arvioinnin tiettyjen ostajatyyppien näkökulmasta.

Tietoa ISG:stä

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) on johtava, maailmanlaajuinen tekniikkatutkimus- ja konsulttiyhtiö. Se on luotettu kumppani yli 700 asiakkaalle, joihin kuuluu yli 70 maailman sadasta suurimmasta yhtiöstä. ISG on sitoutunut auttamaan yhtiöitä, julkisen sektorin organisaatioita sekä palvelun- ja teknologiantarjoajia parantamaan toimintaansa ja nopeuttamaan kasvuaan. Yhtiön erikoisalaa ovat digitaalimuutospalvelut, kuten automaatio, pilvi- ja data-analytiikka, hankintaneuvonta, hallinto- ja riskipalvelut, verkko-operaattoripalvelut, strategia- ja toimintasuunnittelu, muutoksenhallinta sekä markkina- ja tekniikkatutkimus ja -analyysi. Vuonna 2006 perustettu, Connecticutin Stamfordissa päämajaansa pitävä ISG työllistää yli 1 300 digivalmista ammattilaista yli 20 maassa. Maailmanlaajuinen tiimi tunnetaan innovatiivisesta ajattelusta, vaikutusvallasta markkinoilla, laajasta toimiala- ja tekniikkakokemuksesta sekä maailmanluokan tutkimus- ja analyysivalmiuksista, jotka perustuvat alan kattavimpaan markkinadataan. Lisätietoja osoitteesta www.isg-one.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

Related Links

http://www.isg-one.com



SOURCE Information Services Group, Inc.