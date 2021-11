Point Nine, ein in Zypern ansässiges Regtech-Unternehmen, geht eine Partnerschaft mit FIS ein, einem börsennotierten Fortune-500-Unternehmen

Point Nine nutzt seine firmeneigene Spitzentechnologie, um eine erstklassige Lösung für alle Kunden und gesetzlichen Berichtsanforderungen zu bieten. Seit Oktober 2015 hat Point Nine mehr als 7 Milliarden Transaktionen über alle Anlageklassen hinweg verarbeitet und gemeldet und dabei eine Erfolgsbilanz von 99,95 % bei der Meldung von Transaktionen in der EU und im Vereinigten Königreich vorzuweisen. Aus den oben genannten Gründen war Point Nine für FIS die erste Adresse für eine Zusammenarbeit im Rahmen einer synergetischen Partnerschaft, um den Service und das Fachwissen von Point Nine nahtlos auf die geschätzten Kunden auszuweiten und so Genauigkeit, Effizienz und Transparenz zu gewährleisten.