Point sur les activités et les aspects financiers - 1er trimestre 2020

BRUSSELS, 17 avril 2020 /PRNewswire/ --

Les revenus du 1er trimestre 2020 ont augmenté de 9 % d'année en année, pour atteindre 383 millions EUR

Les revenus d'activité ont augmenté de 15 % pour atteindre 321 millions EUR



Les revenus bancaires et autres revenus ont baissé de 14 % pour atteindre 62 millions EUR

Les charges d'exploitation ont augmenté de 4 % pour atteindre 213 millions EUR , conformément aux attentes

, conformément aux attentes Le résultat net (profit) a augmenté de 29 % pour atteindre 127 millions EUR

L'approbation du dividende sera reportée au 4ème trimestre 2020 au vu des dernières indications de la BCE

L'initiative sur la liquidité est stoppée en raison de l'incertitude de l'environnement actuel

Perspective COVID-19 : l'évolution des revenus d'activité est incertaine ; les revenus d'intérêts ont été frappés par la baisse des taux d'intérêt

Points sur les activités

Les marchés mondiaux sont exceptionnellement volatiles, les participants tentant d'assimiler les nombreuses répercussions du COVID-19. Pendant cette période, nos priorités clés sont la santé et le bien-être de nos collaborateurs, tout en assurant la résilience de l'entreprise étant donné notre rôle majeur en tant qu'infrastructure des marchés financiers, et en continuant à protéger les actifs de nos clients et d'Euroclear.

Afin de protéger la santé et assurer la sécurité de nos collaborateurs, nous avons opéré un recours massif au télétravail : quasiment tous nos collaborateurs travaillent à distance. Nous avons pris plusieurs autres initiatives afin de préserver le bien-être du personnel pendant cette période difficile.

L'efficacité de notre plan de continuité de l'activité nous permet de répondre aux besoins de nos clients malgré les volumes de réglement/livraison exceptionnels enregistrés au cours du premier trimestre sur les marchés financiers. L'investissement soutenu au cours des dernières années dans les nouvelles technologies, la cyber sécurité et l'optimisation de nos méthodes de travail a contribué à minimiser le risque opérationnel et à construire une entreprise plus robuste, nous permettant ainsi d'accompagner nos clients et collaborateurs en ces moments délicats.

La solide performance des revenus d'activité à la fin de l'année 2019 s'est poursuivie au cours des premiers mois de 2020, avant que la récente volatilité accrue observée sur les marchés ne se traduise par des volumes d'activité beaucoup plus importants. Par conséquent, le groupe a enregistré une croissance exceptionnellement forte des revenus d'activité au cours du premier trimestre, au-delà de notre trajectoire de croissance à long terme sur l'ensemble du cycle. Cette activité a récemment commencé à se normaliser, les volumes revenant à des niveaux plus habituels. La baisse des valorisations de marché devrait avoir un impact sur la performance de nos revenus dans certaines classes d'actifs, comme les actions, équilibrant ainsi la performance globale sur toute l'année.

Les banques centrales ont abaissé les taux directeurs en réponse à la crise économique, ce qui s'est traduit par une baisse de nos revenus d'intérêts au cours du trimestre. Nous prévoyons qu'un tel contexte de taux d'intérêt en baisse constante continuera à avoir un impact significatif sur les revenus bancaires et autres revenus au cours des trimestres à venir, avec une baisse annuelle d'environ 50 % prévue en 2020, par rapport aux résultats de 2019.

Capital et dividende

Notre bilan est solide et notre situation de capital forte. Étant donné notre discipline en matière de gestion des risques, notre position de levier limitée et notre position de liquidité prudente, le Conseil d'Administration reste confiant quant à la santé financière d'Euroclear. Toutefois, à la lumière des récentes indications de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale de Belgique (BNB) concernant la politique de distribution du dividende dans le contexte de la crise du COVID-19, le Conseil d'Administration a pris la décision de reporter au 4ème trimestre 2020 son approbation du dividende annoncée en février.

Initiative de liquidité pour les actionnaires

En décembre 2019, le Conseil d'Administration a achevé la phase d'étude du processus visant à trouver une solution de liquidité dans l'intérêt de l'ensemble de nos actionnaires. Étant donné l'incertitude de l'environnement actuel, le Conseil d'Administration a décidé d'interrompre tous les travaux relatifs à une initiative de liquidité provisoire, et d'attendre la reprise durable de l'activité économique et de la stabilité des marchés pour étudier à nouveau la question.

En commentant la mise à jour du 1er trimestre, Marc Antoine Autheman, Chairman a déclaré :

« Le groupe Euroclear continue d'afficher des niveaux exceptionnels de robustesse et de résilience à mesure que nous soutenons les marchés financiers mondiaux en cette période de grande tension. Au nom du Conseil d'Administration, je souhaiterais exprimer toute ma gratitude à nos collaborateurs sur toutes les entités du groupe pour leur réaction face à la crise du COVID-19. Grâce à leur dévouement, nous avons pu maintenir des services de la plus haute qualité et sécurité pour l'ensemble des clients. »

Lieve Mostrey, Chief Executive Officer, a ajouté :

« Cette année s'est déjà révélée être ambitieuse pour les marchés financiers, au vu des récents événements mettant en évidence la nécessité d'une infrastructure de marché solide et adaptable. Notre activité, nos collaborateurs et nos systèmes ont fait preuve de résilience, et ont mis en lumière leur robustesse éprouvée, dans le soutien de l'écosystème des marchés financiers en cette période sans précédent. Grâce à tous les efforts déployés par notre personnel, nous continuons à concentrer nos efforts sur la livraison des services à nos parties prenantes tout en surveillant très étroitement la situation du COVID-19.

En signe de reconnaissance de l'importante responsabilité que nous avons envers la société et nos communautés locales, nous avons fait un don de 1 million EUR à des œuvres caritatives impliquées dans la crise du COVID-19. Ce don sera affecté à des causes caritatives locales, telles que les hôpitaux et la recherche de vaccins, dans chacun des principaux pays où Euroclear est présente. »

Mentions légales

Les informations, déclarations et opinions exprimées dans les présentes (le « Contenu ») ne constituent et ne seront pas jugées constituer : (i) une offre, invitation ou incitation à vendre un titre ou à s'engager dans un investissement, une activité financière ou toute autre activité similaire ; ou (ii) une sollicitation d'une offre d'achat de titre ; ou (iii) une recommandation ou un avis concernant tout investissement, décision financière ou autre. Les personnes envisageant de prendre une décision d'investissement ou financière doivent contacter leur conseiller financier compétent. Les informations financières fournies ne sont pas vérifiées et le Contenu inclut des déclarations prospectives concernant des événements et des performances financières à venir présentant des risques et des incertitudes inhérents. Les conclusions effectives peuvent largement différer de celles exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives.

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi, aucune garantie ou représentation incluant, sans s'y limiter, l'exactitude ou l'exhaustivité (expresse ou implicite) n'est faite concernant le Contenu, y compris, sans s'y limiter, toute déclaration au sujet des perspectives d'Euroclear. Euroclear ne s'engage pas à mettre à jour le Contenu et décline expressément toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans ledit Contenu. Le Contenu n'est pas destiné à ou conçu pour être distribué à, ou être utilisé par, toute personne ou entité lorsque cette distribution ou utilisation est limitée par la loi ou la réglementation. Les personnes en possession du Contenu doivent s'informer sur ces restrictions et les respecter.

Note à la rédaction

Le groupe Euroclear est le fournisseur de services post-marché de confiance du secteur financier. Le groupe fournit des services de règlement/livraison domestique et transfrontière, de conservation et d'autres services connexes pour les transactions impliquant des obligations, des actions, des produits dérivés et des fonds d'investissement. Euroclear est une infrastructure de marché fiable et robuste qui s'est engagée à atténuer les risques, à apporter des solutions d'automatisation et à réaliser des gains d'efficacité à grande échelle pour sa base clients mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a dénoué l'équivalent de 837 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2019, soit 239 millions de transactions domestiques et transfrontières et a détenu 30 100 milliards d'euros d'actifs pour ses clients.

Pour de plus amples informations sur Euroclear, consultez www.euroclear.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg



SOURCE Euroclear Holding