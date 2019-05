Pokerstars anuncia seus novos embaixadores no UFC® 237: Namajunas vs. Andrade

Buffer, Cormier e Walker participaram de um evento de imprensa especial após a pesagem do UFC® 237, que celebrou o lançamento do UFC Spin&Go, o primeiro produto de co-branding entre as marcas PokerStars e UFC. Futuramente, a parceria irá oferecer muitos produtos, promoções e experiências.

Os mais novos membros do time PokerStars receberam as boas-vindas do embaixador do PokerStars e jogador profissional de pôquer, Andre Akkari. "Para mim e para muitos brasileiros, o pôquer e o MMA são paixões", disse Akkari. "É emocionante darmos essa chance para os fãs de pôquer interagirem com o UFC, bem como para os fanáticos por MMA terem mais formas de interagir com o esporte que tanto amam. É uma honra poder contar com atletas incríveis em nosso 'corner'."

"Esta parceria reúne dois pesos-pesados do mundo do entretenimento e, felizmente para mim, duas das minhas grandes paixões", afirmou Bruce Buffer. "Eu tenho jogado pôquer toda a minha vida. Sou frequentador assíduo das mesas em minha cidade natal e me lembro de ver a lendária performance de Moneymaker em 2003, pouco antes de ele se tornar um membro do time PokerStars. É uma honra poder me juntar a ele ao lado de renomados atletas e de profissionais de pôquer."

"Estou bastante feliz por representar o PokerStars em sua jornada com o UFC. Adoro um desafio e qualquer oportunidade de refinar meu jogo", comentou Johnny Walker. "O PokerStars é o melhor no que eles fazem, assim como o UFC. Portanto, faz todo sentido unir esses dois gigantes para oferecer oportunidades mais emocionantes aos fãs de todo o planeta."

"Ter nomes tão expressivos se unindo à equipe do PokerStars sintetiza ainda mais nossa parceria com o UFC, à medida que buscamos aproximar nossos clientes da emoção do octógono", disse Christopher Coyne, diretor de Marketing da Stars Interactive Group.

"Estamos muito satisfeitos pelos fãs terem participado de nossas atividades de preparação para o UFC 237. Estamos ansiosos para trazer novas experiências aos nossos admiradores enquanto desenvolvemos nossa parceria com o UFC. Esperamos ver essas grandes estrelas envolvidas em promoções, eventos, campanhas, geração de conteúdo e muito mais", acrescentou Coyne.

Como forma de abraçar a cultura brasileira na preparação para o UFC® 237, o PokerStars levou o UFC diretamente ao coração do Rio de Janeiro, trabalhando com artistas de rua locais famosos para criar icônicos "lambe-lambes", um estilo de arte de rua muito popular no Brasil.

Rose Namajunas, Jessica Andrade, Jared Cannonier e Anderson Silva também foram retratados em uma série exclusiva de cartas de baralho criada por Marcelo Ment, Carlos Bobi, Cazé e Lidia Viber, que foram "escondidos" pela Cidade Maravilhosa. As obras de arte levaram os fãs a uma "caçada pelo Rio" em uma competição que valia convites VIPs do PokerStars e do UFC para o UFC® 237.

A celebração também contou com uma escultura espetacular de areia na icônica praia de Copacabana. Erguida pelo talentoso escultor local Rogean Rodrigues, a construção em 3D retratou os lutadores do UFC® 237 Jared Cannonier e Anderson Silva para satisfação dos fãs que passaram pelo local.

Para a Arena Jeunesse, palco das lutas do UFC® 237, o reconhecido artista Jair Damasceno criou uma escultura de areia de dois metros de altura representando Anderson Silva e Johny Walker jogando pôquer. A dúvida que ficou na cabeça dos fãs era: quem venceu a partida?

Outros produtos e recompensas especiais da parceria entre UFC e PokerStars serão anunciados nos próximos meses.

Leia mais sobre a exclusiva parceria global do PokerStars com o UFC® no PokerStars Blog (em inglês).

Para mais informações, por favor entre em contato com press@pokerstars.com.

Sobre o PokerStars

PokerStars opera os sites de pôquer online mais populares do mundo, servindo a comunidade global de poker. Desde que foi lançado em 2001, o PokerStars se tornou a primeira escolha de jogadores em todo o mundo, com mais torneios diários do que em qualquer outro lugar e com a melhor segurança online. Mais de 182 bilhões de mãos foram negociadas no PokerStars, mais do que qualquer outro site. O Grupo Stars possui ou licencia jogos e empresas e marcas relacionadas ao consumidor, incluindo PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Poker e BetEasy, bem como tour ao vivo e marcas de eventos, incluindo o PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, o European Poker Tour, o PokerStars Caribbean Adventure, o Latin American Poker Tour, o Asia Pacific Poker Tour, o PokerStars Festival e o PokerStars MEGASTACK. O The Stars Group é uma das operadoras de jogos online mais licenciadas do mundo, com suas subsidiárias detendo coletivamente licenças ou aprovações em 21 jurisdições em todo o mundo, inclusive na Europa, na Austrália e nas Américas.

Sobre o UFC®

O UFC® é uma marca esportiva global premium e o maior provedor de eventos Pay-Per-View do mundo. O UFC possui 278 milhões de fãs em todo o mundo e já produziu mais de 460 eventos em 24 países desde sua criação em 1993. Adquirida em 2016 pelo líder global de esportes, entretenimento e moda Endeavour (ex-WME | IMG), juntamente com parceiros estratégicos Silver Lake Partners e KKR, O UFC está sediado em Las Vegas com uma rede de funcionários em todo o mundo. O UFC produz anualmente mais de 40 eventos ao vivo que vendem consistentemente algumas das arenas mais prestigiosas do mundo, enquanto a programação é transmitida em mais de 165 países e territórios para um bilhão de residências de TV em mais de 40 idiomas diferentes. O UFC FIGHT PASS®, o serviço líder mundial de assinatura digital para esportes de combate, oferece eventos ao vivo exclusivos, milhares de lutas sob demanda e conteúdo original para fãs de todo o mundo. Para mais informações, visite o UFC.com e siga o UFC em Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat e Instagram: @UFC.

FONTE PokerStars

