Pokerstars de The Stars Group concluye la mayor serie de póker online de la historia, con 1,1 millón de entradas y $100 millones en premios

El torneo además estableció un récord para el número de entradas en un torneo de póker online, con más de 1,1 millón de entradas de 148.000 jugadores únicos que representaban a 140 países.

El WCOOP 2018 ofreció un programa de 185 eventos compuesto por niveles bajos, medios y altos de montos de entrada, que iban de $2,20 a $25.000. También se otorgó un total de siete Pases Platino para el Campeonato PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC), con un valor individual de alrededor de $30.000, a los ganadores de los eventos de cabecera. Globalmente, la serie pagó más de 150.000 premios individuales en efectivo, y más de $15 millones en premios al primer lugar.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor de ofertas de productos de base tecnológica en las industrias globales de los juegos y el entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados a nivel global, y colectivamente son líderes en apuestas online y en móviles, póker, casino y otras ofertas relacionadas con el juego. The Stars Group tienen la propiedad o licencia de juegos y otros negocios y marcas para el consumidor relacionados, entre los que se incluyen PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo y Sky Poker, además de marcas de tours y eventos de póker en vivo, entre ellas PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juegos con más licencias del mundo; sus subsidiarias colectivamente tienen licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones en todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y el continente americano. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito en el mundo, y su misión es brindarles momentos ganadores a sus clientes.

Nota de advertencia con respecto a proyecciones y otra información a futuro

Este comunicado de prensa puede contener proyecciones e información a futuro dentro del significado de la legislación sobre títulos aplicable. como "anticipar", "planear", "seguir", "estimar", "esperar", "poder", "tener la intención", "creer", el uso de tiempos futuros o condicionales, y referencias similares a periodos futuros, o las formas negativas de dichas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia, y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres e hipótesis. No puede asegurarse que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados o implícitos en las proyecciones. No debe asignarse una seguridad indebida a las proyecciones. Consultar el formulario de información anual más reciente y los estados financieros internos de The Stars Group y los análisis de la gerencia para obtener más información sobre los factores, hipótesis y riesgos que pudieran ser de aplicación para las proyecciones de The Star's Group. Cada una de estas proyecciones se refiere solo a la fecha del presente, y The Stars Group no asume obligación alguna de corregirlas ni actualizarlas, ya fuere como resultado de información nueva, de eventos futuros o por otras causas, salvo en la medida exigida por la legislación aplicable.

