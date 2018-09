Pokerstars do The Stars Group encerra sua maior série de pôquer online até hoje com 1,1 milhão de participações e $ 100 milhões em prêmios

O torneio também estabeleceu um recorde em número de participações em um campeonato de pôquer on-line, com mais de 1,1 milhão de participações por parte de 148.000 jogadores únicos, representando 140 países.

O WCOOP 2018 ofereceu uma programação de 185 eventos, consistindo de níveis baixos, médios e altos do depósito inicial (buy-in), variando de $ 2,20 a $ 25.000. Um total de sete Passes Platina para o PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC), no valor de cerca de $ 30.000 cada um, também foi concedido aos vencedores dos eventos principais. No geral, a série pagou mais de 150.000 prêmios em dinheiro individuais e mais de $ 15 milhões em prêmios para o primeiro lugar.

Sobre o The Stars Group

O The Stars Group é um fornecedor de produtos baseados em tecnologia nos setores de jogos e entretenimento interativo globais. Suas marcas têm milhões de clientes registrados globalmente e, coletivamente, elas lideram as apostas, o pôquer, os cassinos e outras ofertas de jogos online ou por dispositivos móveis. O The Stars Group tem a propriedade ou licencia jogos e empresas e marcas de consumo relacionadas, incluindo PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo e Sky Poker, bem como marcas de turnê e eventos de pôquer ao vivo, incluindo o PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival e PokerStars MEGASTACK. O The Stars Group é um dos operadores de jogos online mais licenciados do mundo, com suas subsidiárias detendo, coletivamente, licenças ou aprovações em 19 jurisdições globalmente, incluindo na Europa, Austrália e nas Américas. A visão do The Stars Group é se tornar o destino de iGaming favorito no mundo e sua missão é fornecer a seus clientes oportunidades de ganhar.

Observações de advertência relativas a declarações prospectivas e outras informações

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas e informações dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Declarações prospectivas podem ser identificadas, mas nem sempre isso ocorre, pelo uso de palavras tais como "prevê", "planeja", "continua", "estima", "espera", "pode", "irá", "pretende", "poderia", "pode ser", "seria", "deveria", "acredita" e referências similares a períodos futuros ou formas negativas dessas palavras ou expressões. Estas declarações se baseiam nas atuais expectativas da administração e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições. Não há garantias de que os resultados reais não irão diferir substancialmente desses expressados ou implícitos nas declarações prospectivas. Confiança indevida não deve ser colocada em declarações prospectivas. Consulte o formulário de informações anuais mais recente do The Stars Group, suas demonstrações financeiras anuais e intermediárias e as discussões e análises da administração, para obter mais informações sobre os fatores, suposições e riscos que podem ser aplicáveis às declarações prospectivas do The Stars Group. Cada declaração prospectiva somente é válida na data da publicação e o The Stars Group não assume qualquer obrigação de corrigir ou atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em virtude de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma, exceto se requerido por lei aplicável.

