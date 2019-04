PokerStars lança UFC Spin & Go como parte de parceria com o UFC®

A PokerStars se tornou a primeira "Parceira Oficial de Pôquer" do UFC no final do ano passado, criando uma nova categoria de patrocínio do UFC. A famosa espada vermelha estará presente na lona do mundialmente famoso Octagon ® (octógono) do UFC, no UFC ® 236: HOLLOWAY vs. POIRIER 2 em Atlanta, Geórgia, em 13 de abril (sábado), e no UFC ® 237: NAMAJUNAS vs. ANDRADE no Rio de Janeiro, Brasil, em 11 de maio (sábado), bem como em todos os eventos do Pay-Per-View, durante o restante do ano.

A marca PokerStars também será transmitida pelo mundo em bens imóveis de anúncios digitais exclusivos e nos canais de mídia social. Os fãs do UFC são bem-vindos à comunidade, com as promoções e produtos da PokerStars com o tema UFC, oferecendo prêmios em dinheiro e experiências exclusivas do UFC, que serão distribuídos em 2019.

Os fãs de pôquer irão ver a marca UFC adornar os recém-relançados torneios em ritmo acelerado de três jogadores de pôquer do Spin & Go, com pools de prêmio atribuídos aleatoriamente e grandes prêmios em dinheiro à disposição. O Spin & Go com marca UFC já está disponível no PokerStars, onde, pela primeira vez, os jogadores podem jogar pôquer dentro do mundialmente famoso Octagon® do UFC, sentir a vibração de uma atmosfera de arena e ganhar milhões. Mas a diversão não para aí. Mais produtos e prêmios especiais do UFC e do PokerStars ainda estão por vir e atletas selecionados do UFC serão anunciados como patrocinadores no futuro.

"Tem sido um grande trabalho em ideias estimulantes, novas e inovadoras junto com a PokerStars, desde que nossa parceria exclusiva entrou em operação", disse o vice-presidente sênior para Parcerias Globais do UFC, Paul Asencio. "O Spin & Go do UFC é um grande exemplo da forma que a PokerStars está integrando nossa marca em seu mundo e oferecendo produtos novos e empolgantes a nossos fãs".

"O UFC é a escolha perfeita para a PokerStars", disse o diretor de marketing da Stars Interactive, Christopher Coyne. "Os fãs do UFC têm uma alta propensão de se envolver em jogos e muitos de nossos jogadores são fãs do UFC. Nosso plano é criar empolgação tão amplamente quanto possível, com jogos, promoções, conteúdo e competições que provocam paixões e melhoram a experiência geral na PokerStars. Estamos ligados no futuro. Isso é apenas o começo".

A PokerStars está lançando uma grande distribuição de ingressos do UFC e experiência VIP, em antecipação a um dos maiores cards da marca global, o UFC® 237: NAMAJUNAS vs. ANDRADE, para celebrar a parceria. Os ingressos serão distribuídos através de promoções especiais na mídia social, bem como através de freerolls exclusivos fazendo parcerias com vários órgãos de imprensa e influenciadores.

Leia mais sobre a parceria global exclusiva da PokerStars com o UFC® no PokerStars Blog.

O Spin & Go com a marca UFC estará disponível em todas as licenças, a não ser as do PokerStars.pt e .cz.

Para obter mais informações, contate press@pokerstars.com.

Sobre a PokerStars

A PokerStars opera os sites de pôquer on-line mais populares do mundo, servindo a comunidade global do pôquer. Desde seu lançamento em 2001, a PokerStars se tornou a primeira escolha dos jogadores de todo o mundo, com mais torneios diários do que qualquer outro concorrente e com a melhor segurança on-line. Mais de 182 bilhões de mãos foram jogadas no PokerStars, o que é mais do que em qualquer outro site.

O Stars Group é proprietário ou licencia jogos e empresas e marcas de consumo relacionadas, incluindo PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker e BetEasy, bem como turnês de pôquer ao vivo e marcas de eventos, incluindo o PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival e PokerStars MEGASTACK. O Stars Group é uma das operadoras de jogos on-line mais licenciadas do mundo, com suas subsidiárias detendo, coletivamente, licenças ou aprovações em 21 jurisdições em todo o mundo, incluindo na Europa, Austrália e Américas.

Play Responsibly (Jogue responsavelmente)! Para obter mais informações sobre o jogo responsável, visite nosso website em http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/.

Sobre o UFC®

O UFC® é uma marca premium global de esportes e a maior provedora de eventos dos canais Pay-Per-View do mundo. O UFC tem 278 milhões de fãs no mundo e já produziu mais de 460 eventos, em 24 países, desde sua criação em 1993. Adquirido em 2016 pela Endeavor, líder global em esportes, entretenimento e moda (anteriormente WME | IMG), junto com as parceiras estratégicas Silver Lake Partners e KKR, o UFC tem sede em Las Vegas e uma rede de empregados em todo o mundo. O UFC produz mais de 40 eventos anualmente, que consistentemente esgota os ingressos de algumas das arenas mais prestigiosas do globo, enquanto sua programação é transmitida em mais de 165 países e territórios, para um bilhão de televisores em residências, mundialmente, em mais de 40 idiomas. O UFC FIGHT PASS®, o principal serviço de assinaturas digitais do mundo para esportes de combate, produz eventos ao vivo exclusivos, milhares de lutas a pedido (on-demand) e conteúdo original para os fãs de todo o mundo. Para obter mais informações, visite UFC.com e siga o UFC no Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat e Instagram: @UFC.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=HsYuTDGpL80

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/859034/PokerStars_UFC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/859035/PokerStars.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/859003/PokerStars_Logo.jpg

FONTE PokerStars

Related Links

http://www.pokerstars.com



SOURCE PokerStars