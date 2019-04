Pokerstars lance la marque UFC Spin & Go dans le cadre d'un partenariat avec l'UFC®

La marque PokerStars sera également diffusée dans le monde entier sur des sites exclusifs de publicité numérique et sur les réseaux sociaux. Cette année, les fans de l'UFC seront accueillis par des produits et promotions PokerStars sur le thème de l'UFC et pourront remporter des prix en espèces et des expériences UFC exclusives.

Les fans de poker feront l'expérience de la marque UFC lors de Spin & Go – des tournois de poker rapides à trois joueurs relancés récemment – sous la forme de cagnottes attribuées au hasard et de gros lots en espèces. La marque UFC Spin & Go est dès à présent visible sur PokerStars où, pour la première fois, les joueurs ont l'opportunité de jouer au poker à l'intérieur du célèbre Octagon® de l'UFC, de ressentir le frisson d'une atmosphère d'arène et de remporter des millions. Mais ce n'est pas tout, d'autres produits et récompenses UFC et PokerStars spéciaux seront bientôt dévoilés et certains athlètes de l'UFC seront annoncés comme parrains.

« Nous avons eu un énorme plaisir à concevoir des idées nouvelles, innovantes et passionnantes aux côtés de PokerStars depuis la mise en place de notre partenariat exclusif. », a déclaré Paul Asencio, vice-président directeur des partenariats mondiaux de l'UFC, « L'UFC Spin & Go est un très bon exemple de la manière dont PokerStars intègre notre marque au sein de son univers et propose de nouveaux produits passionnants à nos fans. »

« L'UFC est un partenaire idéal pour PokerStars. », a déclaré Christopher Coyne, directeur du marketing chez Stars Interactive. « Les fans de l'UFC ont une forte affinité pour les jeux d'argent et beaucoup de nos joueurs sont des fans de l'UFC. Notre objectif consiste à faire durer le plaisir aussi longtemps que possible grâce à des jeux, des promotions, du contenu et des compétitions qui déclenchent les passions et améliorent l'expérience globale de PokerStars. Nous avons plus d'un tour dans notre sac. Ce n'est qu'un début. »

Pour en savoir plus sur le partenariat mondial exclusif entre PokerStars et l'UFC®, veuillez consulter le blog de PokerStars.

La marque UFC Spin & Go sera disponible sur toutes les licences, à l'exception de PokerStars.pt et .cz.

À propos de PokerStars

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires à l'échelle mondiale et se met au service de la communauté mondiale du poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le site préféré des joueurs dans le monde entier, avec le plus grand nombre de tournois organisés chaque jour et le plus haut niveau de sécurité en ligne. Plus de 182 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, c'est-à-dire plus que sur tout autre site.

The Stars Group possède ou offre sous licence des marques et des sociétés grand public de jeux en ligne ou connexes, telles que PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker et BetEasy, ainsi que des marques de tournois et d'événements de poker en direct, notamment les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et PokerStars MEGASTACK. The Stars Group est l'un des opérateurs de jeu en ligne les plus accrédités au monde, ses filiales détenant collectivement des licences ou des approbations dans 21 juridictions à travers le monde, y compris en Europe, en Australie et en Amérique.

Jouez de manière responsable ! Pour obtenir plus d'informations sur le jeu responsable, veuillez visiter notre site web sur : http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

À propos de l'UFC®

L'UFC® est une marque mondiale de sports haut de gamme et le plus grand fournisseur d'événements à la carte au monde. L'UFC compte 278 millions de fans dans le monde et a produit plus de 460 événements dans 24 pays depuis sa création en 1993. Acquise en 2016 par le leader mondial du sport, du divertissement et de la mode Endeavour (anciennement WME | IMG) et ses partenaires stratégiques Silver Lake Partners et KKR, l'UFC a son siège à Las Vegas et compte un réseau d'employés dans le monde entier. L'UFC produit chaque année plus de 40 événements en direct, régulièrement joués à guichets fermés, dans certaines des enceintes les plus prestigieuses du monde, tandis que des émissions sont diffusées dans plus de 165 pays et territoires dans un milliard de foyers dans le monde et dans plus de 40 langues différentes. L'UFC FIGHT PASS®, le premier service d'abonnement numérique au monde dédié aux sports de combat, propose des événements exclusifs en direct, des milliers de combats à la demande et un contenu original aux fans du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site UFC.com et suivre l'UFC sur Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat et Instagram : @UFC.

