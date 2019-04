PokerStars lanza UFC Spin & Go como parte de su alianza con UFC®

A fines del año pasado, PokerStars se convirtió en el primer "Socio oficial de póker" en la historia de UFC; se trata de una nueva categoría de patrocinio para UFC. La famosa pica roja estará presente en el lienzo del mundialmente famoso Octagon ® de UFC en el encuentro UFC ® 236: HOLLOWAY vs. POIRIER 2 en Atlanta, Georgia, el sábado 13 de abril y en el encuentro UFC ® 237: NAMAJUNAS vs. ANDRADE en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 11 de mayo, así como en todas las transmisiones de pago por evento en lo que resta del año.

La marca PokerStars también se transmitirá en todo el mundo mediante materiales publicitarios digitales exclusivos y en redes sociales. Se invita a los fans de UFC a participar de las promociones y productos de PokerStars que ostentan el sello UFC, como premios en efectivo y exclusivas experiencias UFC que se sortearán en 2019.

Los fans del póker verán la marca UFC engalanar los torneos de póquer rápidos y de tres jugadores recientemente lanzados de Spin & Go con premios aleatoriamente asignados y grandes premios en efectivo para su disfrute. Spin & Go, con el sello UFC, ya está disponible en PokerStars, donde por vez primera los jugadores podrán disfrutar del póker dentro del mundialmente famoso Octagon® de UFC, sentir la emoción del ambiente propio de la arena y ganar millones. La diversión no termina ahí: se esperan más productos y premios especiales de UFC y PokerStars, y en el futuro se anunciará una selección de atletas de UFC como patrocinadores.

"Ha sido maravilloso desarrollar ideas deslumbrantes, nuevas e innovadoras de la mano de PokerStars desde el inicio de nuestra alianza exclusiva", dijo Paul Asencio, vicepresidente senior de alianzas internacionales de UFC. "Spin & Go de UFC es un gran ejemplo de la manera en que PokerStars integra nuestra marca a su mundo y lleva emocionantes productos nuevos a nuestros fans".

"UFC es la opción ideal para PokerStars", dijo Christopher Coyne, director de marketing de Stars Interactive. "Los fans de UFC son muy propensos a disfrutar enormemente del juego y muchos de nuestros jugadores son fans de UFC. El plan es generar y propagar tanto entusiasmo como sea posible con juegos, promociones, contenidos y competencias que desaten las pasiones y enriquezcan la experiencia integral en PokerStars. Vienen muchas sorpresas; esto es solo el comienzo".

Encontrará más información sobre la alianza internacional exclusiva de PokerStars con UFC® en PokerStars Blog.

Spin & Go, con el sello UFC, estará disponible en todas las licencias, excepto PokerStars.pt y .cz.

Acerca de PokerStars

PokerStars opera los sitios web de póker en línea más populares del mundo, prestando servicio a la comunidad internacional de póker. Desde su lanzamiento en 2001, PokerStars se ha convertido en el espacio favorito de jugadores de todo el mundo, con más torneos diarios que ningún otro sitio y la mejor seguridad en línea. Se han jugado más de 182.000 millones de manos en PokerStars, más que en ningún otro sitio.

The Stars Group posee o concede licencias negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker y BetEasy, así como marcas de eventos y giras de p´ker en vivo como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores con más licencias de juegos en línea del mundo, pues sus subsidiarias cuentan, en conjunto, con licencias o autorizaciones en 21 jurisdicciones del mundo, entre ellas Europa, Australia y América.

¡Juegue de manera responsable! Para más información acerca del juego responsable, visite nuestro sitio web en http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

Acerca de UFC®

UFC® es una marca internacional premium de deportes y el mayor proveedor de contenidos "pago por evento" del mundo. UFC cuenta con 278 millones de seguidores en todo el mundo y ha producido más de 460 eventos en 24 países desde su fundación en 1993. Adquirida en 2016 por Endeavor (antes WME | IMG), líder mundial en deportes, ocio y moda, con los socios estratégicos Silver Lake Partners y KKR, UFC tiene su sede en Las Vegas con una red de empleados en todo el mundo. UFC produce más de 40 eventos en directo cada año con localidades constantemente agotadas en algunos de los recintos más prestigiados del mundo, en tanto su programación se emite en más de 165 países y territorios a mil millones de hogares con televisión en más de 40 idiomas en todo el planeta. UFC FIGHT PASS®, el servicio de suscripción digital líder en el mundo para deportes de combate, ofrece eventos exclusivos en directo, miles de peleas bajo demanda y contenido original a los seguidores en todo el globo. Para más información, visite UFC.com y siga a UFC en Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat e Instagram: @UFC.

