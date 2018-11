PokerStars VR lleva al póquer a mundos virtuales inmersivos con Oculus Rift y HTC Vive

ONCHAN, Isla de Man, 8 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- PokerStars VR , la última innovación de PokerStars, ya está disponible para descargar y jugar gratuitamente en todos los mercados globales de la compañía. El ansiosamente esperado lanzamiento oficial del juego sigue a una bien recibida prueba cerrada de la versión beta en la cual más de 150 invitados jugaron y probaron el juego utilizando Oculus Rift y HTC Vive. PokerStars VR está disponible para descargar a través de las tiendas Oculus y Viveport, así como a través de Steam.

Los jugadores de todo el mundo pueden ahora experimentar desde el confort de sus propios hogares lo que sucede cuando chocan los mundos del póquer en vivo y online. PokerStars VR fue desarrollado en colaboración con el desarrollador de realidad virtual Lucky VR y ofrece la combinación perfecta de juego serio, interactividad divertida e interacción social, que añade un nuevo ámbito del póquer para que los jugadores lo exploren.

Los jugadores tienen la oportunidad de sumergirse completamente en una diversidad de escenarios de póquer social, eligiendo su propio ambiente para jugar, tal como el Macau 2050, The Macau Suite, The Showdown Saloon, Monte-Carlo Yacht y The Void. Utilizando controles intuitivos para un juego fácil, pueden también manejar fichas y naipes y elegir señas (tells), hablar e interactuar del mismo modo que lo harían en una mesa en vivo. El juego también presenta una gran cantidad de accesorios interactivos con los cuales divertirse, comando de voz y emisión de Twitch y streaming de medios integrados en Oculus Rift para aquellos que deseen jugar y transmitir en modalidad stream.

EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL (VR) DE CLASE MUNDIAL

"Cuando presentamos el producto, fue maravilloso comprobar que la gente realmente disfruta y queda absorta con el juego", comentó Severin Rasset, director de Innovación y Operaciones de Póquer en PokerStars. "Queríamos adentrarnos en el mundo de la realidad virtual pues consideramos que es un muy interesante rumbo de la tecnología para explorar y algo que nuestros jugadores apreciarían en grado sumo. Recomiendo muy especialmente que todos prueben el juego ya que sólo se puede entender y disfrutar experimentándolo".

El nuevo juego simula la experiencia del póquer en vivo en la forma más realista posible, llevando sus mismas sutilezas e interacciones a un entorno online. Se ha dedicado mucho trabajo para recrear la atmósfera de un juego de póquer en vivo, incluyendo características tales como el apilamiento de las fichas, las miradas a hurtadillas a los naipes y la capacidad para tratar de obtener una lectura genuina de los oponentes, dando a las señas engañosas una dimensión completamente nueva.

Los jugadores pueden explorar cómo funcionan las señas en PokerStars VR, así como otras lecciones y conocimientos, ingresando a PokerStars School y PokerStars Blog .

Acerca de PokerStars

PokerStars opera los sitios de póquer online más populares a nivel mundial, sirviendo a la comunidad global del póquer. Desde su lanzamiento en 2001, PokerStars se ha convertido en la primera opción de los jugadores de todo el mundo, con más torneos diarios que en cualquier otro lugar y con la mejor seguridad online. Más de 182.000 millones de manos se han repartido en PokerStars, cantidad superior a la de cualquier otro sitio.

El Stars Group posee o concede licencias de juegos de azar y otros negocios y marcas de consumo relacionadas, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker y BetEasy; así como marcas de eventos y giras de póquer en vivo, incluidos el PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, el European Poker Tour, la PokerStars Caribbean Adventure, el Latin American Poker Tour, el Asia Pacific Poker Tour, el PokerStars Festival y el PokerStars MEGASTACK. El Stars Group es uno de los operadores de juegos de azar online con más licencias a nivel mundial. En conjunto, sus subsidiarias poseen licencias y aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y las Américas.

¡Juegue con responsabilidad! Si desea más información sobre el juego responsable, ingrese a nuestro sitio Web http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/ .

